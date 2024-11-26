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▲中華隊捕手吉力吉撈·鞏冠靠著隊友護送回來得分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

12強棒球賽，中華隊以4比0在東京大巨蛋完封日本隊，勇奪世界12強棒球賽金牌，台灣英雄們昨晚搭乘華航班機凱旋歸國。除了總統府今（26）日將在凱道舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行邀民眾齊喝采外，資深龍迷、台北市長蔣萬安也宣布，今天晚上7點將於大巨蛋下沉式廣場舉辦味全龍隊選手見面會。台北市政府發言人殷瑋表示，很高興能歡迎中華英雄凱旋，其中很多是台北市所屬的天母主場味全龍隊教練、球員，包括球賽最後關門的林凱威、教練團張建銘等，都是味全龍隊的球員，將在今日晚間辦見面會，歡迎英雄們回來。根據北市體育局公布「世界棒球12強賽 英雄見面會」出席名單，包括張建銘、吉力吉撈鞏冠、林凱威、 陳冠偉、李凱威、張政禹、訓練員許周博、防護員李東霖等人。活動內容包括球員分享冠軍之路，賽前賽後大獨家、味全龍啦啦隊「小龍女」分享感動真心話、中華隊英雄應援面對面。