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台鹽前董事長陳啟昱涉入台鹽綠能光電淘空案，沒想到被台南地院請回後行蹤成謎，遭到通緝，甚至傳出他逃亡至菲律賓，不過25日上午，陳啟昱和律師突然現身台南地檢署報到，檢方認為陳啓昱犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，依法當庭逮捕，並聲請羈押禁見，台南地院也在晚間裁定羈押禁見。根據《鏡週刊》報導，陳啟昱被請回後返家，半夜在友人安排下，前往六龜郊區一處民宅躲藏。《鏡週刊》報導指出，南院10月22日將陳啟昱無保請回，陳啟昱因深知掏空不法金流已遭檢調勾稽掌握，返家後不久，便在友人安排下，帶著簡單行李坐上車輛前往六龜郊區一處民宅躲藏。報導指出，被問到為何遲不出面投案，陳啟昱表示，是因為有私人事務要處理才無法及時出庭，而陳啟昱這段期間都不敢聯絡家人、不敢用手機，就是避免被抓；而藏匿20幾天的生活基本物資及落腳何處，陳啟昱交代含糊，供詞明顯避重就輕，專案小組重新聲請羈押陳啟昱，同時也掌握一位高雄地區民代涉有藏匿人犯重嫌，將持續追查。