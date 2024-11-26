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根據《USA Today》記者Bob Nightengale報導，自由球員Juan Soto（26歲）的最有可能的潛在下家是紐約大都會（Mets），預計在12月9日至12日的冬季會議結束前決定他的去向。大都會因其雄厚財力被視為是這場爭奪戰的領跑者，其他有意爭取的球隊包括紐約洋基、多倫多藍鳥和波士頓紅襪，而洛杉磯道奇目前並不被認為是主要競爭者。目前市場上有4支球隊正在認真嘗試收購Soto，大都會、紐約洋基、多倫多藍鳥和波士頓紅襪，道奇隊的名字也有被提及，但這支球隊看起來比較像是「志在參加」，金言他們已在沒有Soto的情況下，贏得了本賽季的世界大賽，所以他們不一定需要這一位強棒。道奇提到Soto的名字可能存在著某種戰略上的關聯，以此對季後成為自由球員Teoscar Hernandez施加壓力，道奇或許是在向Hernandez及其陣營表明：他們有其他高水準的選擇，可能藉此影響Hernandez續約談判條件。儘管藍鳥具黑馬潛力，但受到Vladimir Guerrero和Bo Bichette等好手未來續約需求的限制，難以與大都會競爭出更高報價。Juan Soto目前年僅26歲，本季在紐約洋基繳出符合身價的表現，，整體攻擊指數（OPS）達到0.989。進入季後賽後，總共14場比賽，Soto在49個打數當中敲出16支安打，包含4發全壘打，打擊率維持在高水準的3成27、上壘率4成69、長打率6成33。Soto是大聯盟公認的強打者，7年職業生涯累積：201支全壘打592分打點5次獲得銀棒獎。年齡與潛力：Soto剛滿26歲，擁有未來10年的高峰期。根據Heyman的分析，Soto有望簽下接近7億美元（約合新台幣226億元）的巨額合約。目前，各球隊正在積極爭取索托的加盟，他的下一站成為自由市場的最大看點。