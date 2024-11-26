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洛杉磯湖人在本季選秀大會上選進「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James Jr.，並在開幕戰就上演NBA首度「父子同台」的戲碼，但在出賽4場後場均僅繳出1分，便隨即遭湖人下放發展聯盟，其中對於湖人在發展聯盟養成Bronny James Jr.時，僅讓他出戰主場比賽，此舉也引來名人堂球星Charles Barkley的質疑。湖人在下放Bronny James Jr.至發展聯盟後，僅在G聯盟球隊主場時才出賽，目前最後一次在NBA出賽是11月11日，對於為什麼Bronny James Jr.僅在主場時出賽，《ESPN》記者Shams Charania透露，「因為Bronny的身份十分特殊，會有安全上的疑慮，但其他G聯盟球隊無法達成湖人的安檢標準。」對於湖人只讓Bronny打主場比賽，名人堂球星Charles Barkley則在節目《The Better Angle》中表示，「這孩子根本沒準備好打NBA，他應該先到發展聯盟磨練，這樣他才能學習真正的籃球，但只打主場的比賽真的是太蠢了，對他來說太不公平，對隊友來說也是。」Barkley則提出自己的觀點，並直言，「你能想像教練該如何執教嗎？你剛剛結束客場之旅，然後遇到一位你一、兩周沒見的球員，然後你還得讓他打球，我不認為這對Bronny會有任何好處，這種情況對湖人來說十分糟糕。」由於Bronny的身份特殊，《ESPN》記者Brian Windhorst則認為，「因為裙帶關係，Bronny才有『特殊待遇』，也間接影響了他的養成，我並不知道這是誰想出來的主意，不過湖人顯然認為沒問題。」