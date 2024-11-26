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德國前總理梅克爾（Angela Merkel）執掌德國16年，2021年底卸任後，鮮少再出現於大眾視野，近日她罕見接受《BBC》專訪，捍衛自己任內與俄羅斯達成的天然氣交易，認為既幫助了德國企業，也維持了與莫斯科的和平，並聲稱如果自己沒有在2008年阻止烏克蘭加入北約（NATO），只怕俄烏戰爭會更早開始，結果也會更糟。根據《BBC》報導，梅克爾在擔任德國總理期間，曾經歷了金融風暴、移民危機，克里米亞戰爭，面對外界批評她對蒲亭太軟弱、太慢才向烏克蘭伸出援手，梅克爾有自己的見解，認為如果烏克蘭2008年時真的順利加入北約，戰爭可能會更早爆發：「我完全清楚，蒲亭是不會袖手旁觀，眼睜睜看著烏克蘭加入北約的；而且當時的烏克蘭，肯定也不會像2022年2月那樣準備充足。」儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不同意梅克爾的觀點，批評她的相關決定是明顯的誤判，只會讓俄羅斯更加大膽，還將德國與俄羅斯的天然氣交易、北溪天然氣管線的建造，描述為「克里姆林宮的地緣政治工具」，但梅克爾直言，她當時的動機很簡單，一是德國的商業利益，二是與俄羅斯保持和平聯繫。梅克爾亦表達了對蒲亭反覆祭出核武威脅的擔憂，在她執掌德國甚至歐洲政壇近20年的歲月裡，可以說已經摸清楚蒲亭的脾氣，後者在她卸任後不久，就發起對烏克蘭的特別軍事行動：「我們不應該因恐懼而癱瘓，但我們也必須承認，俄羅斯是世界上最大的核國家，或者能與美國並列，它們是最大的2個核武國家。」梅克爾也表示，她曾試圖透過外交和談判，遏制俄羅斯對烏克蘭的攻擊，但最終失敗了，在俄國全面入侵烏克蘭之後，歐洲與俄國關係的新時代「令人遺憾」的開始了。在被問到歐洲許多國家，都對川普（Donald Trump）即將重返白宮一事感到恐懼時，梅克爾則以自身經驗給出建議：「你要知道你的優先事項是什麼，並清楚表達出來，不要害怕，這一點非常重要，因為川普可能會非常直言不諱。」