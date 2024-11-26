2024世界棒球12強賽上週日在台日大戰結束之後劃下句點，中華隊以4:0成績完封日本奪下冠軍，其中台灣隊長陳傑憲在12強賽後爆紅，不僅獲頒MVP「最有價值球員」，更拿下最佳外野手、打擊王、最佳防守球員等4座獎項，尤其陳傑憲在奪冠後的感言真摯流露，感謝天上的爸媽，讓許多人更好奇陳傑憲的背後故事，回頭看這段感言，實在太催淚了！
陳傑憲家中排行老么！父母、大哥、爺爺相繼離世
據悉，陳傑憲在家中與家人的感情非常好，他排行老么，上面有三個兄姊，大哥陳信凱以及爺爺都在2018年離世，同年陳傑憲該季以3成56打擊率、165支安打，拿下安打王，陳傑憲接受頒獎時也表示：「如果不是家人離世的刺激，他也沒有這份動力想在場上證明自己。」
至於陳傑憲的爸爸陳建彰，本身也是棒球教練，2017年陳傑憲拿下最佳遊擊獎時，爸爸現身在頒獎典禮，讓陳傑憲又驚又喜，不過爸爸在2021年因癌症併發症過世，享年52歲；媽媽「娟姐」黃淑娟則在2023年因為長期洗腎的併發症去世，同樣享年52歲。
陳傑憲6年痛失4名至親！化悲傷為動力成最強台灣隊長
從2018年至2023年，短短6年時間，陳傑憲痛失4名至親，在今年6月統一獅慶祝「千安頒獎儀式」上，陳傑憲就曾經坦言「爺爺因為老了，生老病死理所當然，但哥哥走得很臨時，根本沒有預料到，雖然漸漸習慣她不在身邊，但很可惜就這樣走掉，人生這麼短」。
即便面臨親人的生離死別，陳傑憲並未離開棒球職業生涯，他將悲傷化為動力，不僅更用力打球，也終於繳出最漂亮的成績單，率領中華隊拿下2024世界棒球12強賽的總冠軍，個人更是橫掃4座獎項，6年的時間，陳傑憲已經蛻變成最強台灣隊長！賽後感言他也激動落淚提到：「我最後想要謝謝我天上的爸媽，你們的兒子很驕傲，希望你們在天上有看到」。
陳傑憲哥哥、姊姊都超暖心！千安儀式球迷跟著看哭
而現在陳傑憲還有哥哥陳傑霖以及姊姊陳品鈞，在今年6月統一獅慶祝「千安頒獎儀式」上，主辦特別邀請老婆、姊姊等親人現身在台南棒球場為他獻花，家人驚喜現身，陳傑憲當時也落下男兒淚，陳傑憲姊姊陳品鈞賽前也跟陳傑憲說過：「雖然父母親、大哥都不在我們身邊，相信他們現在也在天上看著我們，我們全家都以你為榮，你是我們家人的驕傲。」
哥哥陳傑霖自己也投身棒球，當時千安儀式哥哥正好在帶隊比賽因此無法到場，特別錄製祝福影片，並且模仿大哥的樣子祝福陳傑憲，讓他感動落淚，這樣的親情故事，讓球迷都跟著看哭，只能說，陳傑憲，沒有極限！請熱愛台灣隊長的球迷們，繼續應援支持他囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，陳傑憲在家中與家人的感情非常好，他排行老么，上面有三個兄姊，大哥陳信凱以及爺爺都在2018年離世，同年陳傑憲該季以3成56打擊率、165支安打，拿下安打王，陳傑憲接受頒獎時也表示：「如果不是家人離世的刺激，他也沒有這份動力想在場上證明自己。」
至於陳傑憲的爸爸陳建彰，本身也是棒球教練，2017年陳傑憲拿下最佳遊擊獎時，爸爸現身在頒獎典禮，讓陳傑憲又驚又喜，不過爸爸在2021年因癌症併發症過世，享年52歲；媽媽「娟姐」黃淑娟則在2023年因為長期洗腎的併發症去世，同樣享年52歲。
陳傑憲6年痛失4名至親！化悲傷為動力成最強台灣隊長
從2018年至2023年，短短6年時間，陳傑憲痛失4名至親，在今年6月統一獅慶祝「千安頒獎儀式」上，陳傑憲就曾經坦言「爺爺因為老了，生老病死理所當然，但哥哥走得很臨時，根本沒有預料到，雖然漸漸習慣她不在身邊，但很可惜就這樣走掉，人生這麼短」。
即便面臨親人的生離死別，陳傑憲並未離開棒球職業生涯，他將悲傷化為動力，不僅更用力打球，也終於繳出最漂亮的成績單，率領中華隊拿下2024世界棒球12強賽的總冠軍，個人更是橫掃4座獎項，6年的時間，陳傑憲已經蛻變成最強台灣隊長！賽後感言他也激動落淚提到：「我最後想要謝謝我天上的爸媽，你們的兒子很驕傲，希望你們在天上有看到」。
陳傑憲哥哥、姊姊都超暖心！千安儀式球迷跟著看哭
而現在陳傑憲還有哥哥陳傑霖以及姊姊陳品鈞，在今年6月統一獅慶祝「千安頒獎儀式」上，主辦特別邀請老婆、姊姊等親人現身在台南棒球場為他獻花，家人驚喜現身，陳傑憲當時也落下男兒淚，陳傑憲姊姊陳品鈞賽前也跟陳傑憲說過：「雖然父母親、大哥都不在我們身邊，相信他們現在也在天上看著我們，我們全家都以你為榮，你是我們家人的驕傲。」
哥哥陳傑霖自己也投身棒球，當時千安儀式哥哥正好在帶隊比賽因此無法到場，特別錄製祝福影片，並且模仿大哥的樣子祝福陳傑憲，讓他感動落淚，這樣的親情故事，讓球迷都跟著看哭，只能說，陳傑憲，沒有極限！請熱愛台灣隊長的球迷們，繼續應援支持他囉！
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。