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▲世界棒球12強賽中華隊隊長陳傑憲，在本屆賽事上擁有出色的表現，一個人就獨拿4座獎項，其中包括最有價值球員。（圖／記者李政龍攝）

▲統一獅今年6月在台南球場賽表揚陳傑憲千安儀式，主辦方特別秘密邀請親人到場獻花，陳傑憲當時也落下男兒淚。（圖／統一獅提供）

▲台灣隊長陳傑憲率領中華隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，他化悲傷為動力，在棒球界闖出名堂。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強賽上週日在台日大戰結束之後劃下句點，中華隊以4:0成績完封日本奪下冠軍，其中台灣隊長陳傑憲在12強賽後爆紅，不僅獲頒MVP「最有價值球員」，更拿下最佳外野手、打擊王、最佳防守球員等4座獎項，據悉，陳傑憲在家中與家人的感情非常好，他排行老么，上面有三個兄姊，至於陳傑憲的爸爸陳建彰，本身也是棒球教練，2017年陳傑憲拿下最佳遊擊獎時，爸爸現身在頒獎典禮，讓陳傑憲又驚又喜，從2018年至2023年，短短6年時間，陳傑憲痛失4名至親，在今年6月統一獅慶祝「千安頒獎儀式」上，，率領中華隊拿下2024世界棒球12強賽的總冠軍，個人更是橫掃4座獎項，6年的時間，陳傑憲已經蛻變成最強台灣隊長！而現在陳傑憲還有哥哥陳傑霖以及姊姊陳品鈞，在今年6月統一獅慶祝「千安頒獎儀式」上，主辦特別邀請老婆、姊姊等親人現身在台南棒球場為他獻花，家人驚喜現身，陳傑憲當時也落下男兒淚，哥哥陳傑霖自己也投身棒球，當時千安儀式哥哥正好在帶隊比賽因此無法到場，，只能說，陳傑憲，沒有極限！請熱愛台灣隊長的球迷們，繼續應援支持他囉！