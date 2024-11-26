2024世界棒球12強賽上週日在台日大戰結束之後劃下句點，中華隊以4:0成績完封日本奪下冠軍，其中台灣隊長陳傑憲在12強賽後爆紅，不僅獲頒MVP「最有價值球員」，更拿下最佳外野手、打擊王、最佳防守球員等4座獎項，尤其陳傑憲在奪冠後的感言真摯流露，感謝天上的爸媽，讓許多人更好奇陳傑憲的背後故事，回頭看這段感言，實在太催淚了！

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陳傑憲家中排行老么！父母、大哥、爺爺相繼離世

據悉，陳傑憲在家中與家人的感情非常好，他排行老么，上面有三個兄姊，大哥陳信凱以及爺爺都在2018年離世，同年陳傑憲該季以3成56打擊率、165支安打，拿下安打王，陳傑憲接受頒獎時也表示：「如果不是家人離世的刺激，他也沒有這份動力想在場上證明自己。」

至於陳傑憲的爸爸陳建彰，本身也是棒球教練，2017年陳傑憲拿下最佳遊擊獎時，爸爸現身在頒獎典禮，讓陳傑憲又驚又喜，不過爸爸在2021年因癌症併發症過世，享年52歲；媽媽「娟姐」黃淑娟則在2023年因為長期洗腎的併發症去世，同樣享年52歲。

▲12強賽中華隊回國，台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李政龍攝）
▲世界棒球12強賽中華隊隊長陳傑憲，在本屆賽事上擁有出色的表現，一個人就獨拿4座獎項，其中包括最有價值球員。（圖／記者李政龍攝）
陳傑憲6年痛失4名至親！化悲傷為動力成最強台灣隊長

從2018年至2023年，短短6年時間，陳傑憲痛失4名至親，在今年6月統一獅慶祝「千安頒獎儀式」上，陳傑憲就曾經坦言「爺爺因為老了，生老病死理所當然，但哥哥走得很臨時，根本沒有預料到，雖然漸漸習慣她不在身邊，但很可惜就這樣走掉，人生這麼短」。

即便面臨親人的生離死別，陳傑憲並未離開棒球職業生涯，他將悲傷化為動力，不僅更用力打球，也終於繳出最漂亮的成績單，率領中華隊拿下2024世界棒球12強賽的總冠軍，個人更是橫掃4座獎項，6年的時間，陳傑憲已經蛻變成最強台灣隊長！賽後感言他也激動落淚提到：「我最後想要謝謝我天上的爸媽，你們的兒子很驕傲，希望你們在天上有看到」。

▲統一獅10日台南球場賽前表揚陳傑憲千安儀式，在中國崑山教球的二哥錄製影片模仿大哥聲調，讓陳傑憲感動落淚。（圖／統一獅提供）
▲統一獅今年6月在台南球場賽表揚陳傑憲千安儀式，主辦方特別秘密邀請親人到場獻花，陳傑憲當時也落下男兒淚。（圖／統一獅提供）
陳傑憲哥哥、姊姊都超暖心！千安儀式球迷跟著看哭

而現在陳傑憲還有哥哥陳傑霖以及姊姊陳品鈞，在今年6月統一獅慶祝「千安頒獎儀式」上，主辦特別邀請老婆、姊姊等親人現身在台南棒球場為他獻花，家人驚喜現身，陳傑憲當時也落下男兒淚，陳傑憲姊姊陳品鈞賽前也跟陳傑憲說過：「雖然父母親、大哥都不在我們身邊，相信他們現在也在天上看著我們，我們全家都以你為榮，你是我們家人的驕傲。」

哥哥陳傑霖自己也投身棒球，當時千安儀式哥哥正好在帶隊比賽因此無法到場，特別錄製祝福影片，並且模仿大哥的樣子祝福陳傑憲，讓他感動落淚，這樣的親情故事，讓球迷都跟著看哭，只能說，陳傑憲，沒有極限！請熱愛台灣隊長的球迷們，繼續應援支持他囉！

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲台灣隊長陳傑憲率領中華隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，他化悲傷為動力，在棒球界闖出名堂。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

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