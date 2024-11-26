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2024世界棒球12強賽在24日晚間「台日大戰」後落幕，中華隊最終以4:0完封日本，拿下台灣棒球史上第一座國際賽冠軍，讓全台上下都非常激動。在中華隊返台班機上，總統賴清德也用廣播向中華隊全員表達恭喜，並稱「你們是台灣的驕傲」，用棒球激勵國人、用棒球團結國家。對此，前立委蔡正元直言，烏克蘭的足球也曾經很強，但無法改善戰略環境，而台灣若以為戰略環境改變，就大錯特錯了。蔡正元25日在節目《頭條開講》表示，雖然台灣的棒球實力很強，大家有很大的光榮，會為中華隊奪冠而開心，但台灣的困難仍然在。蔡正元舉例，以前烏克蘭的足球也很強，打到歐洲冠軍盃，烏克蘭也很開心，可這也沒辦法改善烏克蘭的戰略環境；還有很多小國家，例如古巴，也是常打到世界冠軍，可仍被美國壓著打、被制裁，情況也沒有改善。蔡正元認為，國家隊得到冠軍要感到開心，政治人物想要蹭也是人之常情，但若是因此就想像台灣的戰略環境已經改變了，那就大錯特錯了，「所以這兩個事情，我們要謹慎分開來看待！」