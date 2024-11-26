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▲中華隊剛抵國門就被大批熱情球迷、記者包圍，但因動線混亂，台灣隊長陳傑憲數度上演「尋妻記」，為護妻兒還一路開道。（圖／記者李政龍攝）

中華隊在2024年世界棒球12強賽中勇奪冠軍，超狂成績讓台灣人驕傲不已，昨（25）日也光榮包機返台，沒想到抵桃園機場國門時，卻因動線混亂被大批記者、球迷包圍，還有身穿螢光黃上衣的采盟免稅店幹部直接亂入，將球員擠到後方變人形看板，誇張舉止引來大票網友不滿，紛紛灌爆采盟臉書粉專，甚至直接到Google地圖上將「采盟股份有限公司」加註「黃巾之亂」，稍早采盟已緊急將臉書粉專關閉。中華隊昨晚包機返台，剛抵國門就被大批熱情球迷、記者包圍，但因動線混亂，台灣隊長陳傑憲數度上演「尋妻記」，為護妻兒還一路開道高喊：「不好意思，先讓我老婆跟小孩先走。」有網友驚喊：「第一次聽到傑憲不耐煩。」不只如此，在中華隊合照環節時，身穿螢光黃上衣的采盟董事長古素琴還帶著幹部亂入，直接擠到蕭美琴副總統身旁搶下C位，讓球員、教練從主角瞬間淪為人形看板，畫面相當失控。許多觀看接機直播的網友見狀，感到生氣又心疼球員，認為這本該是屬於球員的光榮時刻，相關單位卻完全沒有規劃動線，整群免稅店的黃衣人還強行拍照、塞伴手禮，「球員拚到史詩級的成績，換得災難級的接機」，還有人質疑采盟免稅店董事長為何能突破維安人員擠到副總統旁邊。有現場接機的球迷透露，陳傑憲在桃機受訪時稱自己有人群恐懼症、胃痛，表示「在球場上，球迷不會離我這麼近，我沒壓力，球迷一直靠近，我有人群恐懼症。」原先他以為陳傑憲只是在開開玩笑，回家觀看重播片段才得知，球員從下機那一刻開始就陷入混亂，「我現在才明白，陳傑憲的人群恐懼跟胃痛只是委婉的在表達他的不滿，甚至讓我身為接機的一員感到羞愧。這次冠軍有多感動，接機就有多讓人失望。」對此，采盟臉書粉專被大量不滿的網友灌爆怒轟，「董事長直接帶領全體員工在全國矚目的焦點之下做負面新聞」、「水準好低，竟然還在台灣的國門」、「拉布條蹭拍照還把教練球員擠開會不會太扯啊？」還有人直接到Google地圖上將「采盟股份有限公司」加註上「黃巾之亂」，而稍早接近9時，采盟被發現緊急關閉臉書粉絲團，目前已搜尋不到。