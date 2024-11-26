棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，不少球迷都寫了「道歉表」，反省自己之前太看輕中華隊戰力。不過台北市長蔣萬安日前卻拿了一張「日本隊道歉表」，跟網友瘋傳「道歉」自嘲，意義不太一樣。民進黨台北市議員顏若芳批，台灣奪冠大家都很興奮，但蔣萬安蹭流量不成反丟臉到全世界。
蔣萬安24日在臉書說，「大家最近都在填道歉表，不過我對中華英雄一直都很有信心，如果真的要道歉，抱歉，太努力美食應援，抱歉，大巨蛋預賽氣勢太旺，抱歉，冠軍一定是中華隊的！」
顏若芳說，冠軍戰時，蔣萬安拿了一張「日本隊道歉表」到北市府中庭看直播。「一看到那張道歉表，我整個傻眼，通常都是自嘲做道歉表，怎麼會幫對手做道歉表藐視別人呢？甚至旁邊的體育局長還一臉喜孜孜的，怎麼會連這種基本素養都沒有？」
顏若芳說，「讓我覺得最丟臉的是，已經有一些在台的日本朋友私訊我問起這件事了。台灣奪冠，結果蔣萬安卻讓台北丟臉到全世界，市長應該儘速出面道歉！比起台灣英雄在東京巨蛋奪冠，卻婉拒開香檳慶祝的氣度相比，蔣萬安實在是小鼻子小眼睛，連奪冠的一樁美事，蔣萬安都能讓人大翻白眼，真是扯到爆。」
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蔣萬安24日在臉書說，「大家最近都在填道歉表，不過我對中華英雄一直都很有信心，如果真的要道歉，抱歉，太努力美食應援，抱歉，大巨蛋預賽氣勢太旺，抱歉，冠軍一定是中華隊的！」
顏若芳說，冠軍戰時，蔣萬安拿了一張「日本隊道歉表」到北市府中庭看直播。「一看到那張道歉表，我整個傻眼，通常都是自嘲做道歉表，怎麼會幫對手做道歉表藐視別人呢？甚至旁邊的體育局長還一臉喜孜孜的，怎麼會連這種基本素養都沒有？」
顏若芳說，「讓我覺得最丟臉的是，已經有一些在台的日本朋友私訊我問起這件事了。台灣奪冠，結果蔣萬安卻讓台北丟臉到全世界，市長應該儘速出面道歉！比起台灣英雄在東京巨蛋奪冠，卻婉拒開香檳慶祝的氣度相比，蔣萬安實在是小鼻子小眼睛，連奪冠的一樁美事，蔣萬安都能讓人大翻白眼，真是扯到爆。」
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