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中華隊投手張奕去年被日職戰力外，這次世界棒球12強冠軍戰，他對日本中繼3局繳出無失分好表現，賽後坦言就是想要在東京巨蛋證明自己，最終拿下勝投，更以5勝登上「世界勝投王」，日媒報導球迷間瘋狂討論，質疑當初日職球隊為何要將他列為戰力外，甚至直呼「他應該重返日職」。張奕本屆12強累積出賽5場8局無失分、防禦率0，且2屆12強勇奪5勝，高居世界12強歷史勝投王，台日冠軍戰賽後他坦言，「想要證明自己。」原本因母隊投球數限制投完2局就要退場的他，拜託教練團讓他續投，就是想證明自己可以繼續待在日本。「就是很多很複雜的心情，在日本待了這麼久，有很多不一樣的心情，證明自己可以繼續待在日本，可惜沒有機會。而最後能在冠軍戰跟日本打，對我來說是個機會，我想要把握機會，讓他們知道我是可以的。」張奕去年遭日職戰力外，這次奪冠後也掩不住流下英雄淚。日媒報導網路上掀起對張奕的討論，「以這場比賽的表現來看，他應該能再次於日職有所發揮」、「希望他能回來」、「西武當初為何釋出他？」、甚至有人說，「現在就回來吧，真的太強了。」