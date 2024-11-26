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▲《NOWnews今日新聞》於今（26）日舉行NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》。（圖／記者徐筱晴攝2024.11.26）

《NOWnews今日新聞》於今（26）日舉行NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，攜手學生團體「EdYouth 臺灣一滴優教育協會」，以青年視角探討國家改革與社會解方。EdYouth 台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖藉中華隊12強冠軍勝利，肯定台灣青年的韌性與潛力，並提出青年基本法、社會團體法及學生輔導法三項重要法案，期盼青年能在政策中成為主體，推動更公平的教育權與社會參與。《NOWnews今日新聞》於今日在台北萬豪酒店舉行NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量，並為社會議題提供解方。而本次《2024國際青浪潮》是首度與長期關注台灣教育議題的學生團體「EdYouth 臺灣一滴優教育協會」共同合作。由於中華隊才在24日時於2024第三屆世界棒球12強冠軍戰，以4比0擊敗日本隊，EdYouth台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖在活動開場致詞時，先是邀請現場來賓幫「Team Taiwan」掌聲鼓勵，並表示，從中華隊可以看到台灣青年其實是具有韌性、潛力，且不會被打倒。李瑞霖在致詞中指出，學生在教育現場、在被賦予期待的同時，也需要被支持，「學生能夠去為社會付出，同時社會也能支持學生、支持青年，也非常的重要。」李瑞霖提出了三個法案，希望能與青年一起關注。首先是與青民協都很關心的青年基本法，李瑞霖表示，若是要讓青年有一個好的居住環境及生活空間，應該要盡快制訂青年基本法；第二則是社會團體法，由於現在社會團體法不支持18歲以下的青年社會參與，若18歲青年想要參與還得等到成年，所以也是需要盡快進行修正的法案；李瑞霖提出的是學生輔導法，他指出學生輔導法是能夠給予學生心理支持的法律，若是學生輔導法能夠通過，將能對學生產生極大幫助。最後，李瑞霖提到了「EdYouth 臺灣一滴優教育協會」所關注的「教育權」，期望未來討論的議題，特別是教育議題，能將學生做為主體，使學生跟政府、家長、教師互為主體，一起討論如何讓教育政策及台灣社會變得更好。