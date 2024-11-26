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▲12強賽中華隊回國，陳傑憲保護妻子和愛子希望先護送他們離開。（圖／記者李政龍攝）

▲2024世界棒球12強賽中華隊奪冠，蕭美琴副總統來機場接機，持麥克風者為冠軍牛棚教練王建民。（圖／記者李政龍攝）

2024第三屆WBSC世界12強棒球賽落幕，中華隊這一屆比賽投、打、守的表現都超乎預期，外媒稱讚我國「展現超強韌性」奪冠，驚奇抱回隊史在12強的第一座冠軍。不過想不到最後的結尾卻出現了「煮粥」畫面，昨晚的國手機場接機環節出現的狀況很多，一群采盟免稅店人員竄到球員、教練和蕭美琴副總統前面拍照，堪稱「黃巾之亂」現場動線和處理受到外界批評。這次機場接機情況亂象叢生，動線混亂讓陳傑憲被人群圍堵，導致其必須大喊「讓我老婆、小孩先走」；有媒體問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」嗎？致使他不滿走人；又有長官、知名人士或廠商「開蹭」，竟在第一排拍照，為求曝光，喧賓奪主，搶走球員版面，推擠甚至可能造成人員受傷。其實本屆12強開幕記者會時，冗長的長官致詞環節，以及拍不完的「大合照」工商時間，就已經讓外國媒體多所批評，甚至引起韓國主帥柳仲逸不滿，想不到中華隊拿了一座冠軍回來了，這種情況依然沒有改變。看到此情況，有球迷在網路上指出：「沒想到本屆12強煮最大的一鍋粥，竟然是在最後的接機環節」，這樣的點評很到位，其實選手比賽回來已經非常累了，大家都想回家休息和享受和親友相處的時光，球迷熱情接機應該主要是讓他們感受到舉國的支持和對他們的感謝，如此而已，而不是一堆不必要的環節，增加其負擔。有網友看到這些畫面也嘆道：「球員教練的安全怎麼辦 維安真的要再改進一下」、「這三個黃衣人到底是誰」、「整個荒腔走板」、「這個維安真的⋯⋯ 非常需要檢討」、「龍貓超傻眼被擠到後面」。煮粥這個詞源自於知名棒球主播錢定在一次轉播時，因為守備連續發生失誤，形容為「」，因此後來「煮粥」也有了失誤和亂成一團的衍伸意。