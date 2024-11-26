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棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，不少球迷都寫了「道歉表」，反省自己之前太不看好中華隊戰力。不過台北市長蔣萬安的「日本隊道歉表」，民進黨台北市議員顏若芳批蹭錯了，讓日本友人都來關切，丟臉到國際。北市政府回應，蔣萬安對中華隊一直都很有信心，外界不必扭曲。北市府副發言人郭音蘭表示，蔣萬安於12強冠軍賽前拿出道歉表，一開始就說清楚「對中華英雄一直都很有信心」，所以要道歉的話，只能說「抱歉太努力應援、大巨蛋氣勢太旺、冠軍一定是中華隊的！」郭音蘭說，「道歉表」本來就是網路梗的不同運用，網路上流傳的「跟中華隊球員道歉」這個網路梗、球迷梗，是「抱歉以前我批評過你們，不看好你們，現在我道歉」。甚至有人創作了「選手道歉表產生器」，鼓勵大家踴躍「道歉」，其實就是一種表達支持的方式。郭音蘭強調，蔣萬安拿出道歉表，也是這個網路梗的轉化；而蔣萬安對於中華隊球員沒有批評過、也沒有不看好，真的要道歉，就轉化為「抱歉太努力應援、抱歉大巨蛋氣勢太旺」、「抱歉冠軍一定是中華隊的！」。還原蔣萬安當時留下的原文原句：「大家最近都在填道歉表，不過我對中華英雄一直都很有信心 ，如果真的要道歉，抱歉，太努力美食應援 抱歉，大巨蛋預賽氣勢太旺！抱歉，冠軍一定是中華隊的！」郭音蘭進一步說明，冠軍賽後，台灣隊長陳傑憲受訪時的片段，蔣萬安也很受感動。陳傑憲對所有的球迷說：「請愛我們，請支持我們！」這個請求，蔣萬安覺得很讓人動容，我們都應該一起來愛護這些為台灣、為中華隊拼命的球員，支持他們、鼓勵他們。郭音蘭強調，不管道歉表怎麼寫，只是表達方式不同，但大家支持台灣球員、支持中華隊的心，都是一樣的。