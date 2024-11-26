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▲大陸冷氣團將侵襲台灣，明日晚間至週六的清晨氣溫最低，北台灣可能只有10度左右。（圖／中央氣象署）

▲鋒面影響，今天北東有雨，下半天各地雨勢會趨緩，後續轉為乾冷的天氣到週末。（圖／中央氣象署）

今（26）日受到鋒面影響，中部以北明顯變天，北台灣、東半部都出現明顯雨勢，天氣風險公司分析師歐宗學表示，歐宗學指出，今天下半天各地雨勢會趨緩，隨後要注意氣溫的下滑，北部、宜蘭白天高溫只有21度，明天大陸冷氣團南下，乾冷空氣會一路影響到週末，，白天高溫回到19至20度；中部早晚低溫也是12至14度左右，白天高溫可達22至23度；南部早晚低溫15至18度，白天高溫23至25度。中央氣象署則提醒，冷氣團預估在週六白天減弱，，屆時北部及東北部氣溫下降，各地早晚偏涼冷；北部及東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。