今（26）日受到鋒面影響，中部以北明顯變天，北台灣、東半部都出現明顯雨勢，天氣風險公司分析師歐宗學表示，這波雨勢預估入夜後趨緩，不過大陸冷氣團接著抵達，明（27）日晚間至週六（11/30）的清晨氣溫最低，北部、宜蘭早晚低溫可能只有12至14度，郊區更只有10度上下。
歐宗學指出，今天下半天各地雨勢會趨緩，隨後要注意氣溫的下滑，北部、宜蘭白天高溫只有21度，入夜後會下探到15至17度，郊區會再低一些，中部、花東白天高溫仍可達23至25度，南部26至28度，入夜後低溫降到16至18度左右，全台偏冷的感受明顯。
明天大陸冷氣團南下，乾冷空氣會一路影響到週末，預估最低溫時間從週三晚間開始到週六清晨，包括北部、宜蘭市區早晚低溫僅有12至14度，郊區剩10度上下，白天高溫回到19至20度；中部早晚低溫也是12至14度左右，白天高溫可達22至23度；南部早晚低溫15至18度，白天高溫23至25度。
中央氣象署則提醒，冷氣團預估在週六白天減弱，但下週二至下週四（12/3至12/5），將會有另一波冷空氣影響，強度還需要觀察，屆時北部及東北部氣溫下降，各地早晚偏涼冷；北部及東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
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明天大陸冷氣團南下，乾冷空氣會一路影響到週末，預估最低溫時間從週三晚間開始到週六清晨，包括北部、宜蘭市區早晚低溫僅有12至14度，郊區剩10度上下，白天高溫回到19至20度；中部早晚低溫也是12至14度左右，白天高溫可達22至23度；南部早晚低溫15至18度，白天高溫23至25度。
中央氣象署則提醒，冷氣團預估在週六白天減弱，但下週二至下週四（12/3至12/5），將會有另一波冷空氣影響，強度還需要觀察，屆時北部及東北部氣溫下降，各地早晚偏涼冷；北部及東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。