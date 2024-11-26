棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，當天先發對戰日本的中華隊王牌林育珉爆紅，不過他的刺青與紅唇也引發討論。前立委賴坤成說，林昱珉的檳榔嘴，好像比較像他的教父農校棒球教練馬里格正，父親陳琦柏阿柏仔以前就都帶著常流鼻涕的玉米在馬里格正的檳榔攤鬼混。
賴坤成說，林昱珉從母姓，母親是阿美族與建農開發隊外省老兵的女兒，目前在建農里開早餐店，最近生意會爆紅。他還說，在台東8+9，不只是漢人，原住民也熱衷參與，因為台東的區域號碼是089，台東就有檳榔村。
不過網友留言批，「他吃啥？關你們什麼事？他因為12強而出名，他吃什麼是他的自由，是有花你們的錢買膩？」「簡介寫得很好，下次別再寫了」「好好看球員在場上的表現不就好了，管很寬欸」「請問，您想表達什麼？」「吃檳榔真的沒違法，請不要再消費他了！」
此外，中天記者在林昱珉返台時湊上去問，「日本有賣檳榔嗎？」也被網友罵翻，該記者已在臉書致歉。
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不過網友留言批，「他吃啥？關你們什麼事？他因為12強而出名，他吃什麼是他的自由，是有花你們的錢買膩？」「簡介寫得很好，下次別再寫了」「好好看球員在場上的表現不就好了，管很寬欸」「請問，您想表達什麼？」「吃檳榔真的沒違法，請不要再消費他了！」
此外，中天記者在林昱珉返台時湊上去問，「日本有賣檳榔嗎？」也被網友罵翻，該記者已在臉書致歉。
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