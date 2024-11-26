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中華隊在本屆世界棒球12強賽在冠軍戰以4:0擊敗日本捧起隊史首冠，也終結日本在國際賽上的27連勝，為了從這次失利中記取教訓，日本隊宣布能見篤史與松田宣浩加入國家隊教練團，其中前讀賣巨人名宿中畑清則直言，「日本應該化這次的失利，轉為2年後經典賽的動力。」巨人名宿中畑清在日媒《Sponichi Annex》中撰文說道：「不會因為日本在12強戰無緣衛冕感到遺憾，反而看到台灣奪冠後感動到哭，中華隊攻守表現俱佳，在客場比賽中拿下1場偉大的勝利，令人感到驚訝。」中畑清更指出，「台灣棒球的崛起，代表亞洲棒球將進入全新時代，日本應該要化這次在12強的失利，轉化為2年後經典賽的動力。」本次中華隊陣中對決日本與韓國的王牌林昱珉，也受到中畑清得關注，並透露：「林昱珉有很大可能在未來登頂大聯盟，更有機會代表台灣參加2026經典賽，甚至出戰2028年洛杉磯奧運（若未來大聯盟允許大聯盟球員參戰），台灣已經成為日本在亞洲的強勁對手，這對亞洲棒球是件好事，因為有強敵在才能提升整個亞洲地區的水準。」此外本屆日本在冠軍戰失利，根據《Sponichi Annex》表示，「擁有多次國際賽經驗的能見篤史與松田宣浩，都將加入日本隊教練團，幫助監督井端弘和備戰2026年經典賽。」