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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任，立委的缺則由民進黨政策會執行長王義川遞補。對此，資深媒體人黃揚明直言，若洪申翰、王義川無法適應民進黨政治鬥爭的性格，可能很快又要換人了。黃揚明25日在節目《57爆新聞》表示，勞動部霸凌案是喜劇還是悲劇，民進黨並未搞清楚，公務員用性命爭取調查職場霸凌的真相，結果反而得到勞動部長走人，由不分區立委接任，另一人再補立委的缺，這樣「恭喜」的聲音。黃揚明說，如果王義川到立院能夠勞權奮鬥是好事，但王義川被起底在2024總統與立委大選的競選過程表示，如果進了立法院，要做的第一件事就是是幫立法院長韓國瑜酒測；黃揚明狠酸，就職當天，請王義川說到做到，帶著酒測器到現場實現承諾。黃揚明也舉例日前呂政璋上任台灣金聯董事長3天便光速請辭，無論是王義川、洪申翰或著未來還有誰要入閣，若沒有好好適應民進黨政治鬥爭的性格，恐很快就會換人。黃揚明也強調，民進黨如果繼續用搞笑、惡搞的方式看政治，最終會被看破手腳。