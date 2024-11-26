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國內掀起12強棒球賽熱潮，33歲許姓土木工程師之前雖曾出現關節腫痛問題，但為了緊盯戰況，不僅大口喝啤酒、吃炸雞，甚至還跟朋友相約吃火鍋享受贏球氣氛，沒想到日前突然發現手指關節跟腳趾長出異物，破了之後還流出白色砂狀物，就醫檢查竟是「痛風石」惹禍，醫師勸他務必要忌口，以免痛到要人命。亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕主治醫師黃柏豪指出，患者年紀很輕，並沒有相關慢性疾病，不過對於美食幾乎來者不拒，因此體重破百，尤其十分熱衷運動賽事，經常買啤酒、炸物跟同伴們欣賞比賽，雖然過去也曾發病，痛到無法下床，但都是靠吃痛藥應急，症狀緩解後也就不以為意，沒想到這次竟然長出「痛風石」，讓他嚇出一身冷汗。黃柏豪指出，痛風是一種常見且痛苦的關節炎，主要是因為體內尿酸過高所引起，這種疾病常伴隨劇烈的關節疼痛，對日常生活造成很大影響，致病原因是體內尿酸生成過多或排泄不足，導致血液中的尿酸濃度過高，讓尿酸結晶在關節和其他組織中沉積，引發炎症反應。黃柏豪表示，痛風以男性患者居多，女性年輕時雖然比較不會發作，但更年期後發病比例後則與男性相仿，至於高風險原因包括遺傳、嗜吃高嘌呤食物如紅肉、海鮮、內臟，或者喝太多含糖飲料和酒精（尤其是啤酒），都會造成尿酸生成增加，而體重過重也會增加痛風的風險，因為肥胖會導致胰島素抗性，進而增加尿酸生成，此外腎功能不全、部分藥物也可能會增加尿酸水平。黃柏豪提醒，痛風經常在夜間突然發作，典型表現是急性關節炎，最常見是大腳趾，但其他關節如踝關節、膝關節、手指關節也可能受累，並伴隨紅腫、發熱和劇烈疼痛，一旦發作久了，尿酸結晶會在關節及周圍組織中沉積，形成外表可見的痛風石，這些結節狀的硬塊可能會導致持續的關節損傷和變形。黃柏豪強調，痛風可藉由抽血或抽取關節液檢驗得知尿酸指數有無異常，並用X光、超音波等儀器確認痛風石有無存在，除了藥物治療外，患者也要改變飲食與生活方式，例如減少體重、避免高嘌呤食物、增加低嘌呤食物如蔬菜和全穀物的攝入，同時務必限制酒精攝取、增加水分攝入，有助於尿酸排泄，預防腎結石。黃柏豪也建議，適度運動有助於控制體重和提高全身健康，但應避免過度運動，尤其是在急性發作期間，只要能配合上述作法，多數患者都可以有效控制病情，維持正常生活，避免年紀經輕就成為「痛痛人」。