我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹佑寧靠電影《KANO》走紅，當時的他也是棒球國手。（圖／資料照）

▲潘傑楷在22日的台美對決上，敲出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝）

▲潘傑楷老婆發文澄清，曹佑寧一直都是電影男主角，他們沒有要蹭曹佑寧熱度。（圖／翻攝自Threads）

棒球國片《KANO》2014年上映，票房突破新臺幣3.4億，更捧紅男主角曹佑寧。近日12強中華隊奪冠，也掀起台灣的棒球風潮，體育主播徐展元就爆料，其實一開始《KANO》男主角不是選曹佑寧，而是這次中華隊的棒球員潘傑楷，但當時潘傑楷得知配合拍攝要休學1年，他不想耽誤練習才選擇放棄。不過潘傑楷老婆今（26）日發文澄清，強調曹佑寧一直是男主角人選，潘傑楷只是有去上過劇組培訓而已，希望大家不要誤會，也更尊重曹佑寧的地位，沒有要刻意蹭熱度。中華隊24日在世界棒球12強賽中，以4：0的成績完封日本，奪下台灣首個12強冠軍，振奮人心。體育主播徐展元日前就在臉書發文，分享對中華隊成員潘傑楷的認識；徐展元表示，30歲的潘傑楷是台東原住民阿美族的帥哥，但一開始職棒生涯並不順遂，「迄今9年生涯，前6年都在一二軍浮浮沉沉，最差時2021年在一軍只出賽5個打數、沒有敲出安打。」徐展元說潘傑楷也一度懷疑自己：「為什麼好像總是差人一截，感覺看不到一軍的光，很迷茫。」但他一直告訴自己要更勇敢，不要這麼快放棄，直到近3年他才在一軍逐漸站穩腳步，今年在一軍終於破百場，102場出賽、94支安打、5發全壘打、42分打點、打擊率2成83、上壘率3成75，也拿下首座最佳10人三壘手獎。徐展元還加碼爆料，「潘傑楷18歲曾被徵詢演電影《KANO》男主角！但要休學一年，他說想打棒球，所以放棄了，只客串演出南一中隊投手。」徐展元祝福潘傑楷日後能繼續享受棒球樂趣，更稱讚：「阿美族帥哥很多」、「勵志的棒球人」，貼文曝光也吸引2.2萬人按讚。網友看了也紛紛留言，「老天自有安排，是金子終究發光，潘傑楷加油，中華隊加油」、「補充一個，其實他今年台灣大賽是統一打擊率及OPS+最高的球員」、「帥哥加油，當年沒有去拍片是對的」、「真的很立志」、「中華隊潘傑楷超強」、「賽後記者會後已經被潘帥的發言圈粉」、「這次的台灣隊，根本就是黃金陣容啊」。針對徐展元的爆料，潘傑楷老婆則代為出面澄清，她今日發文強調潘傑楷從沒說過自己是電影男主角，不懂爆料風聲從何而來，「新聞標題都拿Kano出來下，對曹真的很不尊重，至始至終他就是男主角」。潘傑楷老婆表示，潘傑楷只有上過劇組培訓課，但當時還沒有角色設定，「因為要休學一年拍攝，文化大學並不會等他，所以他才放棄的，不是因為他放棄所以才換曹，『曹佑寧一直都是男主角』。」潘傑楷老婆希望大家不要誤會真相，也跟曹佑寧道歉，「希望大家不要再被新聞誤導，這邊也對曹佑寧道歉，對不起，這幾天的新聞對你的影響跟傷害，並非我們的本意，潘一直很認真在球場上努力，希望大家看到的是他在球場的態度跟執著，而不是什麼Kano男主角」。