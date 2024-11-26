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▲來台7年的Azusa和台灣友人一起看12強冠軍賽，她說自己賽前就支持中華隊，原因是希望日本麥當勞送台灣鬆餅堡。（圖／不要鬧工作室YouTube）

台灣辦到了！中華隊在世界棒球12強超級循環賽，最終以4比0擊敗上屆冠軍日本隊，也讓日本連勝紀錄止步於27勝。在台灣的日本人公開真實心聲，直言「不敢相信台灣贏了金牌」，中華隊不只帶給她勇氣，還讓她看見「批評是可以被忽略的」，而台灣投手林昱珉現在在日本變很有名，因為他雙臂滿滿刺青。來自日本長崎的Azusa已經來台7人，擔任日本老師。她接受《不要鬧工作室》訪問指出，雖日本輸球，但不影響日本人給出正面評價，她分享幾名網友看法，像是「台灣變得非常強，太厲害了，想恭喜你們」、「台灣人的淚水和互相擁抱，讓我們看見他們花了多少努力」。Azusa坦承，自己不是超級棒球迷，但看完12強棒球賽真的是很棒的經驗，尤其很多人一開始並不看好台灣選手，幾乎還沒開打就被判出局，但是台灣選手們最後用實力證明那些質疑都是錯的，這部分最激勵她。她說這種被低估、看不起的感覺自己感同身受，「每當我想救流浪狗，就會有人跟我說不行或不應該」，但Azusa現在在台灣已經領養了3隻流浪狗。Azusa說，台灣選手在數萬名的超大聲日本球迷前戰到最後一刻，他們的韌性讓她想到日本隊，「因為我們是落後也不會放棄的隊伍」，然而她在冠軍賽台灣球員的防守美技上，看到了這樣不放棄的精神，尤其是為了衝壘包不而受傷的潘傑楷，讓她深受感動。她說：「這群台灣選手幫我上了一堂很棒的課！她也說，台灣球迷在東京巨蛋表現得非常有禮貌，日本人也很高興是台灣贏了。此外，冠軍賽中台灣的先發投手林昱珉現在在日本很有名，因為他雙臂滿滿刺青。而在台灣贏球後，她要去做的第一件事情，就是跑去7-11買一送一、CoCo買一送一、大苑子買一送一。