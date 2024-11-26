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▲美國BBB級債券ETF追蹤指數表現。（圖／新光投信提供）

高股息ETF陸續吹起降息風，廣大領息族存股信心動搖，目光開始轉向具雙率（殖利率、票面利率）雙優型債券ETF懷抱，快樂晉身存債一族。根據櫃買中心統計，截至今年10月底，國人持有債券ETF規模高達新台幣2.9兆元，再創歷史新高，投信新募集債券ETF也搶搭債市高息末班車，瞄準具YMCA（Yield高殖利率、Monthly月配息、Coupon高票息、America聚焦美國）4大現象級新債券ETF強力募集。法人表示，投資人大力追捧債券及固定收益ETF商品，債券ETF買氣熱度不減，除著眼於聯準會啟動降息後，降息期間有利於債券價格表現外，目前美債20年ETF殖利率約為4.6~4.7%，但美國投資等級債殖利率已率先突破5%以上，若再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF，指數平均到期殖利率更可攀升到逾6%以上的水準。以12月2日將新募集的新光BBB投等債20+ETF（00970）追蹤的「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」來看，截至10月31日止，指數平均到期殖利率6.08%、指數平均票息率5.74%，ETF預計掛牌時間雖較晚，但這檔ETF鎖定純BBB級債券指數，具「雙率雙優」表現佳，對存債族更吸睛，投資人若趁投信ETF募集期間進場，將可先掌握10元發行甜甜價，投資佈局成本也相對較低。近年來台灣投資人偏愛ETF理財，不只瘋存股、更愛配息型債券ETF，根據櫃買中心統計，台灣人申購債券及固定收益ETF資產規模，從2023年以，每月開始呈現穩定成長態勢，一直到今年1月止，整體債券及固定收益ETF規模正式突破2兆元，達到2兆1173億元高峰，2024年成長力道更有增無減，規模不斷締新猶，截至10月底止，整體債券及固定收益ETF最新規模，又飆升到2兆9156億元，再次締造歷史新高紀錄。ETF專家分析，近年來台灣投資人不僅樂當存股族，更愛當個快樂存債族，因為高股息有可能縮水，但債息卻是發債公司實際配出利息，除非發生公司違約或倒閉，否則領債息反而比拿股息更穩妥心安，加上2025年美國降息周期展開，國人投資債券ETF買氣發燙，規模不排除繼續上飆，有望衝破3兆元大關。專家指出，2025年美國維持降息循環情境下，長線有利於債市保持多頭格局，但債券本身極具複雜，如果投資人想追求穩定現金流，以完成退休生活自主、財務自由的話，不妨透過債券ETF，採一籃子方式佈局多樣化債券標的，因為透過ETF所追蹤的指數，採定期審查成分債的篩選機制，投資方式不僅較為穩健，更省時不費心，不必擔心債券降評或公司發生違約風險。新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹強調，債券ETF近年躍升為退休理財顯學，以新光00970B這檔ETF來說，是目前市面上第一檔聚焦1.「純美國」、2.鎖定「100% BBB級債」、3.兼顧20年以上長天期，是上述3大特色同時兼具的新美國BBB級長債型ETF，該ETF透過「五星優選策略」，建立完整成分債篩選機制，包括：個債「票面利率」必須5%，為業界最高篩選之首要門檻；並依照債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司，最後，用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80%公司群，且檔數至少達100檔以上，才完成最終成份債名單，追求ETF追蹤指數表現最佳。新光投信表示，00970B ETF成分債採「每月」調整頻率，能快速剔除成分債遭降評或發生違約情形，對投資人長期存債更具保障，加上美國是全球最大債券市場，流動性最佳，00970B鎖定BBB級債券數量相對龐大，投資產業分布涉及各行各業（如金融、醫療保健、媒體、科技…等），能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的成長潛力。