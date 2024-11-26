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台灣在24日在東京巨蛋舉行的世界12強棒球賽冠軍戰中，以4比0擊敗日本隊，成功奪下冠軍，終結日本在國際賽事27連勝紀錄，更是中華隊首次在國際賽事中奪得冠軍。現在也傳出總統賴清德有意將現行500元紙鈔上的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華隊」，央行今（26）日表示，若有相關意見將審慎評估。不過，想要紀念這歷史時刻，除了用改版方式之外，市場人士認為，其實過去央行也曾發行過許多紀念幣，甚至是可流通的紀念鈔券及硬幣，也是另一種可思考的方向。新北市議員張維倩昨日在臉書發文，新北戰隊由民進黨新北市黨部主委蘇巧慧帶領，前往總統府進行參訪，並由總統賴清德、秘書長潘孟安接見。她透露，總統談話特別談到，台灣隊在東京巨蛋棒球比賽獲得世界第一，未來規劃將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。未來，台灣也會致力於基層棒球的教育、相關棒球文化與傳承之議題，期許透過社會的力量能讓更多人關注基層棒球的教育與傳承棒球。目前500元紙鈔圖案正面為台東「南王國小少棒隊」的球員，背面是大霸尖山與梅花鹿。根據中國信託文薈館指出，南王國小是一所全校師生僅百餘人的迷你學校，小球員大多是卑南族出身，個個都很能吃苦也熱愛棒球，在偏鄉資源不多的練球環境下，經教練陸永茂嚴格訓練，球隊成績優異在許多國內外賽事中是常勝軍，1998年拿下全國軟硬式少棒賽冠軍，締下少棒史的紀錄。1998、1999年代表台灣隊遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續2年稱霸世界少棒冠軍，凱旋歸國返回台東時，從豐年機場全隊搭著吉普車遊街，回到部落受到族人熱烈歡迎。紀錄片導演曾文珍就曾以南王小將奪冠的故事拍了紀錄片《冠軍之後》，也參加了多項國際紀錄片展。「關懷盃少棒錦標賽」也是南王小將們每年會參加的重要賽事。500元鈔票正面圖案，是他們於1998年於花蓮德興棒球場參加由民生報主辦關懷盃少棒賽奪得冠軍後，球員歡呼拋帽的慶祝畫面。昔南王國小校長鄭玉妹說，新版500元尚未發行前，球隊教練陸永茂就向她透露，孩子們要成為500元的主角，鄭校長很慎重地告訴陸教練「這種國家大事情不要隨便亂說」。直到看到南王少棒隊的球員真的成了新版500元鈔的主角，鄭校長才稱讚陸教練的馬路消息真的是太厲害了，而這段往事也成為南王少棒隊成員的共同回憶。不過，對於500元是否改版，將正面圖像從「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華隊」，央行表示，若有相關意見將審慎評估。其實，過去包括2019年、2020年總統大選前夕、2024年總統大選前夕都曾傳過新台幣要改版，只是前央行總裁彭淮南也曾表示，新台幣改版要花新台幣500億元。為什麼改版要這麼多錢，前發行局長施遵驊也解釋過，若新台幣要改版，很多都要跟著換，像自動櫃員機（ATM）防偽、整鈔設備，還有銀行、商店收銀機及驗鈔設備，投幣機及兌幣機也全部都要換，尤其有段時間新舊兩種貨幣還會同時存在，這不是想像中那麼容易，而且就全世界各國來看，貨幣會改版基本上不外乎防偽出了問題，不然就是有惡性通貨膨脹。當然，除了改版方式之外，過去央行也曾發行過許多紀念幣，包括生肖套幣、正副總統就職紀念幣、國家公園套幣、台灣原住民文化采風套幣等，還有紀念流通鈔券像是新台幣發行50周年紀念性塑膠鈔券50元、慶祝建國100年100元鈔券，也發行過很多紀念流通幣，如台灣光復50周年紀念流通10元硬幣、千禧年紀念流通10元硬幣、建國90年紀念流通10元硬幣、蔣渭水先生紀念流通10元硬幣等，只是開模、叫料訂製成本要花上至少半年以上的時間。