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▲孫燕姿已經10年沒在台灣開演唱會，許多歌迷都相當期待。（圖／Make Music提供）

天后孫燕姿10月無預警宣布，2025年將展開「就在日落以後」巡迴演唱會，由於這是她時隔10年將再次舉辦巡演，距離上次在台灣開唱也已經10年了，因此歌迷都相當期待，她也透露這次演出將從新加坡開跑，台灣也在計畫中。不過稍早有消息傳出，孫燕姿團隊日前申請台北小巨蛋的時間，卻因為競爭者太多，至今尚未排到檔期，明年可能無法在台灣看到孫燕姿演唱會。孫燕姿日前釋出演唱會影像，以「就在日落以後」為主題，一路奔跑從棚內到遼闊的草原，還宣布巡演不只從新加坡出發，台灣、上海、深圳、北京、南京、重慶、馬來西亞、香港等地都已經在計畫內。孫燕姿還笑說，「開演唱會這件事，大家覺得是我擅長的，也知道我出來的時候，歌迷一定是準備好的。」由於她已經睽違10年沒在台灣開演唱會，因此許多歌迷都相當期待，已經摩拳擦掌準備搶票，不過台北場可能沒這麼順利。據《鏡週刊》報導，孫燕姿團隊原本預期將在明年下半年於台北小巨蛋開唱，不過因為競爭者實在太多，因此他們一直沒有排到檔期。而其中原因是疫情過後想要舉辦演唱會的歌手太多，導致孫燕姿一直排不到時間開唱，加上今年小巨蛋更換審委，改變選擇申請者的方向，所以除非後續有人釋出小巨蛋檔期，才有機會看到孫燕姿的演唱會。至於是否考慮台北大巨蛋？孫燕姿團隊表示，「這要跟藝人討論，但目前沒有這個想法。」事實上，孫燕姿原本為了歡慶出道20周年，本來在2020年就要展開「就在日落以前」巡迴演唱會，不過當時因為遇到疫情而停擺，直到今年才宣布，明年她迎來出道25周年，將展開全新巡演，未料現在又碰到難關，只能期待孫燕姿團隊能早點申請到台北小巨蛋的檔期。