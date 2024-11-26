2024年世界棒球12強賽中華隊奪下冠軍，昨（25）日光榮返台，未料在桃園機場大合照環節時，采盟免稅店幹部帶頭直接亂入，將球員擠到後方變人形看板，誇張舉止引來大票網友不滿。有PTT網友發現，采盟集團竟是消費球員慣犯，利用機場地理之便，早在中華隊前進東京4強賽時就先蹭一波，還在臉書上高調宣傳，忍不住怒轟：「這群人根本是機場攔路虎！」
中華隊昨晚包機返台，被大批熱情球迷、記者包圍，因動線混亂而導致場面一度失控，台灣隊長陳傑憲還數度上演「尋妻記」。不只如此，在中華隊合照環節時，身穿螢光黃上衣的采盟董事長古素琴還帶著幹部亂入，直接擠到蕭美琴副總統身旁搶下C位，讓球員、教練從主角瞬間淪為人形看板，行徑引起許多球迷、網友不滿。
一名PTT網友以「采盟集團是蹭球員消費球員的慣犯」為題發文，表示中華隊回國號稱「高規格接待球員」，接機過程還全台直播，沒想到竟直接變成采盟免稅店集團的造勢大會，「一群黃巾螢光棒搶走所有目光，讓世界冠軍球員直接變成他們的配角。」
更誇張的是，原PO一查才發現采盟免稅店竟是消費球員的慣犯，利用機場地理之便，從頭到尾蹭好蹭滿，「這群人根本是機場攔路虎。」原來中華隊前進東京打4強賽時，采盟免稅店就已在機場攔截球員、教練合照，甚至還直接在臉書上高調宣傳，照片中也可見，中華隊成員們拉著行李箱跟采盟相關人員拍照，「看看球員們尷尬而不失禮貌的微笑。」
原PO調查得知，采盟免稅店實質上並非P12及中華隊的贊助商，忍不住怒轟：「請問贊助商都沒有你們這麼離譜誇張了，是誰給你們勇氣這樣蹭球員的？」貼文一出，讓網友們全炸鍋怒轟，「不只是棒球，上次奧運選手每次回國，每次必這樣搞」、「黃巾賊之亂，這家以後列為黑名單，絕不買他們東西」、「就機場地頭蛇啊，藉工作之便直接在關內攔截選手」。
許多球迷早已灌爆采盟免稅店的臉書粉專，還有人直接到Google地圖上將「采盟股份有限公司」加註上「黃巾之亂」，而稍早接近9時，采盟被發現緊急關閉臉書粉絲團，目前已搜尋不到。
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一名PTT網友以「采盟集團是蹭球員消費球員的慣犯」為題發文，表示中華隊回國號稱「高規格接待球員」，接機過程還全台直播，沒想到竟直接變成采盟免稅店集團的造勢大會，「一群黃巾螢光棒搶走所有目光，讓世界冠軍球員直接變成他們的配角。」
更誇張的是，原PO一查才發現采盟免稅店竟是消費球員的慣犯，利用機場地理之便，從頭到尾蹭好蹭滿，「這群人根本是機場攔路虎。」原來中華隊前進東京打4強賽時，采盟免稅店就已在機場攔截球員、教練合照，甚至還直接在臉書上高調宣傳，照片中也可見，中華隊成員們拉著行李箱跟采盟相關人員拍照，「看看球員們尷尬而不失禮貌的微笑。」
原PO調查得知，采盟免稅店實質上並非P12及中華隊的贊助商，忍不住怒轟：「請問贊助商都沒有你們這麼離譜誇張了，是誰給你們勇氣這樣蹭球員的？」貼文一出，讓網友們全炸鍋怒轟，「不只是棒球，上次奧運選手每次回國，每次必這樣搞」、「黃巾賊之亂，這家以後列為黑名單，絕不買他們東西」、「就機場地頭蛇啊，藉工作之便直接在關內攔截選手」。
許多球迷早已灌爆采盟免稅店的臉書粉專，還有人直接到Google地圖上將「采盟股份有限公司」加註上「黃巾之亂」，而稍早接近9時，采盟被發現緊急關閉臉書粉絲團，目前已搜尋不到。
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