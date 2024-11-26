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2024第3屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊拿下隊史首冠。繼昨天宣布將送出全體隊員簽名的紀念球後，台中市長盧秀燕今天再加碼，送出CT AMAZE應援女孩全隊簽名球，此外還有百萬等級現代汽車，都將在30日購物節活動中抽出幸運得主；星期六、日全台中12000部的YouBike，可以全程免費騎。盧秀燕今（26）日繼續穿應援球衣主持市政會議，她興奮的問「大家是否跟我一樣，還沉浸在勝利喜悅中？」接著宣布為慶祝「普天同慶的大喜事」，市府將推出3個慶祝活動。盧秀燕說市府很幸運，擁有兩個特別的球，一個是價值連城的世界冠軍中華隊簽名球，另一個是CT AMAZE應援女孩全隊簽名球。中華隊徵選12位球員，也徵選12位啦啦隊，這兩顆共24人的簽名球，明天起將在市政大樓一樓展出3天，並於星期六的台中購物節活動中，抽出獲獎的幸運兒。盧秀燕說，台中購物節成績很好，星期六的抽獎活動，現代汽車捐出一部110萬的百萬級汽車。第三個慶祝方案，則是本周六、日全程免費騎YouBike，全市共有1300站點，含電輔車共1.2萬輛車全程免費，每人上限為12小時。盧秀燕提醒，慶祝中華隊世界冠軍，台中市所屬各場館和民間推出的好康超過百項，講都講不完，請大家上市府網站自己搜尋。