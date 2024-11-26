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台鹽前董事長陳啟昱涉入台鹽綠能光電淘空案，沒想到被台南地院請回後行蹤成謎，遭到通緝，甚至傳出他逃亡至菲律賓，不過25日上午，陳啟昱和律師突然現身台南地檢署報到，檢方認為陳啓昱犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，依法當庭逮捕，並聲請羈押禁見，台南地院也在晚間裁定羈押禁見，理由曝光。台南地院25日晚間裁准陳啟昱羈押禁見，理由為：一、被告於羈押聲請書所載之犯行，有卷內相關證據及證人證述可資佐證，足認被告犯罪嫌疑重大。二、被告所述與同案被告及證人證詞，有多處矛盾及不相同之處。再考量本案犯罪情節，牽涉公司利益龐大，相關情節仍有待偵查時釐清。台南地院續指，三、被告與同案被告及證人間彼此相互熟識，參酌被告於本案之角色及社經地位，本案犯罪事實龐雜，相關涉案人員甚多，顯然有勾串共犯及證人或湮滅、偽造、變造證據之虞。四、另本案為全國矚目案件，被告無視法院之傳喚而故意不到庭，有逃亡之事實，故裁定被陳啓昱應予羈押並禁止接見、通信。