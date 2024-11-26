入秋首波大陸冷氣團來襲，從明（27）日開始一直到週六，北台灣早晚將出現10度低溫，各地日夜溫差也逐漸加大。宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，溫差大容易導致血管急遽收縮，面對越來越冷的天氣，民眾務必養成「環境保溫」、「身體肢端保暖」、「維持運動」、「定時量血壓」的習慣。
劉中平說明，每當氣溫變低，人體血管會透過收縮來抵抗降溫幅度，此時身體會犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液，停留在內臟、肚子等身體重要器官。
當血管收縮、阻力增加時，就容易出現血壓上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加等表現，，以上情況都會使血管更容易產生「血栓」，所以冬天中風的患者會比夏天多。
劉中平提及，冷氣團或寒流來襲時，「早上起床」和「洗澡後」的保暖最為重要。起床若急忙離開被窩，過大的溫差會導致血管急遽收縮；洗完熱水澡後則應趁身體還溫暖時「儘速穿上衣服」，若身體直接和冷空氣接觸，也容易導致負荷過大，衍生心血管疾病爆發的危機。
劉中平表示，隨著氣溫越來越低，民眾平時可透過「量血壓」、「觀察身體末端是否比平常冰冷」、「身體是否異常不適」來判定健康狀況，如果居家環境變冷，應適時開暖氣調節。
外出保暖部分，最好穿著「可覆蓋到小腿肚」的襪子，讓腳部保持暖和，戴帽子和口罩也相當合適，生活上要多喝溫熱開水、少吃冰的食物；劉中平最後補充，持續運動才能讓血液循環變好，使血壓下降。
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當血管收縮、阻力增加時，就容易出現血壓上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加等表現，，以上情況都會使血管更容易產生「血栓」，所以冬天中風的患者會比夏天多。
劉中平提及，冷氣團或寒流來襲時，「早上起床」和「洗澡後」的保暖最為重要。起床若急忙離開被窩，過大的溫差會導致血管急遽收縮；洗完熱水澡後則應趁身體還溫暖時「儘速穿上衣服」，若身體直接和冷空氣接觸，也容易導致負荷過大，衍生心血管疾病爆發的危機。
劉中平表示，隨著氣溫越來越低，民眾平時可透過「量血壓」、「觀察身體末端是否比平常冰冷」、「身體是否異常不適」來判定健康狀況，如果居家環境變冷，應適時開暖氣調節。
外出保暖部分，最好穿著「可覆蓋到小腿肚」的襪子，讓腳部保持暖和，戴帽子和口罩也相當合適，生活上要多喝溫熱開水、少吃冰的食物；劉中平最後補充，持續運動才能讓血液循環變好，使血壓下降。