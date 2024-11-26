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▲冬天氣溫變低，人體血管會透過收縮來抵抗降溫幅度，這時血管就容易產生「血栓」，嚴重造成中風。（示意圖／資料照片）

入秋首波大陸冷氣團來襲，從明（27）日開始一直到週六，北台灣早晚將出現10度低溫，各地日夜溫差也逐漸加大。宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，溫差大容易導致血管急遽收縮，劉中平說明，每當氣溫變低，人體血管會透過收縮來抵抗降溫幅度，此時當血管收縮、阻力增加時，，所以冬天中風的患者會比夏天多。劉中平提及，冷氣團或寒流來襲時，「早上起床」和「洗澡後」的保暖最為重要。劉中平表示，隨著氣溫越來越低，民眾平時可透過來判定健康狀況，如果居家環境變冷，應適時開暖氣調節。外出保暖部分，，戴帽子和口罩也相當合適，劉中平最後補充，持續運動才能讓血液循環變好，使血壓下降。