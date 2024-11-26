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▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威發起盜壘的瞬間，日本名捕古田敦就立刻發現。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲中華隊外野手陳晨威在預賽第一場，面對韓國隊敲出滿貫砲，成為12強最經典的一球。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

陳晨威真的有夠拼！2024世界棒球12強冠軍戰，由中華隊以4:0完封日本拿下勝利，該場比賽精彩時刻不斷，除了林家正、陳傑憲的全壘打之外，還有朱育賢結束比賽的雙殺美技。不過近日有網友發現，如果觀看日本轉播的冠軍戰的話，，雖然未成功，但也讓日本隊神經更加緊繃！相關片段讓日本球迷都感到非常震驚。有球迷在社群平台分享日本轉播12強冠軍賽的畫面，賽後陳晨威也分享心境，表示：「我有跟教練暗示說想要雙盜壘，當時兩出局，打者2好1壞球數落後，有抓到時機就會跑本壘，而從日本轉播的畫面中，可以發現陳晨威在發動盜本壘突襲瞬間，陳晨威的盜壘片段也在X瘋傳，許多日本球迷紛紛回應、「台灣隊真的拚到最後一刻，日本這次是輸得心服口服，恭喜台灣隊。」回顧陳晨威在本屆12強賽事的表現也是可圈可點，其中在對上南韓時，，更讚「沒有陳晨威這支滿貫砲，中華隊不一定能晉級複賽。」對於拿下冠軍，陳晨威在賽後也表示：「真的不可思議，像在做夢又很感動，