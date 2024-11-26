陳晨威真的有夠拼！2024世界棒球12強冠軍戰，由中華隊以4:0完封日本拿下勝利，該場比賽精彩時刻不斷，除了林家正、陳傑憲的全壘打之外，還有朱育賢結束比賽的雙殺美技。不過近日有網友發現，如果觀看日本轉播的冠軍戰的話，可以發現在7局下半時，中華隊陳晨威原本在三壘，竟然趁投手轉身時想要直接盜本壘，雖然未成功，但也讓日本隊神經更加緊繃！相關片段讓日本球迷都感到非常震驚。
陳晨威12強金牌戰拼戰到底！嘗試盜本壘「日本投手嚇爆」
有球迷在社群平台分享日本轉播12強冠軍賽的畫面，表示在7局下半2出局二、三壘有人時，陳晨威當時趁著日本隊投手隅田知一郎轉身拿止滑粉時瞬間突襲，嘗試要盜本壘，雖然沒有成功，但也讓日本隊投手嚇一大跳，立刻回防。
賽後陳晨威也分享心境，表示：「我有跟教練暗示說想要雙盜壘，當時兩出局，打者2好1壞球數落後，有抓到時機就會跑本壘，不過就差一拍，跑的時候有慢一些」，雖然陳晨威沒有突襲成功，但卻也讓日本隊的壓迫感更覺增重。
而從日本轉播的畫面中，可以發現陳晨威在發動盜本壘突襲瞬間，日本名捕古田敦也就立刻發現，在轉播席上連續喊了四次「來了」，許多球迷也表示「真的不愧是古田，最快發現對方有盜壘的意圖。」
陳晨威的盜壘片段也在X瘋傳，許多日本球迷紛紛回應「台灣選手真的超拼的！冠軍是屬於你們的」、「已經領先4分還是積極進攻給予日本隊壓力，拼戰的精神非常好」、「台灣隊真的拚到最後一刻，日本這次是輸得心服口服，恭喜台灣隊。」
陳晨威12強賽留下經典！關鍵滿貫砲被球迷讚爆
回顧陳晨威在本屆12強賽事的表現也是可圈可點，其中在對上南韓時，在第二局隊友潘杰楷、李凱威、江坤宇的安打串聯攻勢之後，輪到陳晨威上場就敲出滿貫砲震撼全場，成為左右該場比賽勝負的最大關鍵，被球迷公認是本屆12強當中「最為經典的一球」，更讚「沒有陳晨威這支滿貫砲，中華隊不一定能晉級複賽。」
對於拿下冠軍，陳晨威在賽後也表示：「真的不可思議，像在做夢又很感動，其實一開始組隊時，不只球迷，球員自己也有底，覺得陣容不是很好，但很感動的是，每個球員都很努力，團結一心，都做好自己的工作，這將會是棒球生涯最印象深刻的一場比賽。」
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有球迷在社群平台分享日本轉播12強冠軍賽的畫面，表示在7局下半2出局二、三壘有人時，陳晨威當時趁著日本隊投手隅田知一郎轉身拿止滑粉時瞬間突襲，嘗試要盜本壘，雖然沒有成功，但也讓日本隊投手嚇一大跳，立刻回防。
賽後陳晨威也分享心境，表示：「我有跟教練暗示說想要雙盜壘，當時兩出局，打者2好1壞球數落後，有抓到時機就會跑本壘，不過就差一拍，跑的時候有慢一些」，雖然陳晨威沒有突襲成功，但卻也讓日本隊的壓迫感更覺增重。
陳晨威發動盜壘瞬間日本名捕秒發現！球迷超震驚
而從日本轉播的畫面中，可以發現陳晨威在發動盜本壘突襲瞬間，日本名捕古田敦也就立刻發現，在轉播席上連續喊了四次「來了」，許多球迷也表示「真的不愧是古田，最快發現對方有盜壘的意圖。」
陳晨威的盜壘片段也在X瘋傳，許多日本球迷紛紛回應「台灣選手真的超拼的！冠軍是屬於你們的」、「已經領先4分還是積極進攻給予日本隊壓力，拼戰的精神非常好」、「台灣隊真的拚到最後一刻，日本這次是輸得心服口服，恭喜台灣隊。」
陳晨威12強賽留下經典！關鍵滿貫砲被球迷讚爆
回顧陳晨威在本屆12強賽事的表現也是可圈可點，其中在對上南韓時，在第二局隊友潘杰楷、李凱威、江坤宇的安打串聯攻勢之後，輪到陳晨威上場就敲出滿貫砲震撼全場，成為左右該場比賽勝負的最大關鍵，被球迷公認是本屆12強當中「最為經典的一球」，更讚「沒有陳晨威這支滿貫砲，中華隊不一定能晉級複賽。」
對於拿下冠軍，陳晨威在賽後也表示：「真的不可思議，像在做夢又很感動，其實一開始組隊時，不只球迷，球員自己也有底，覺得陣容不是很好，但很感動的是，每個球員都很努力，團結一心，都做好自己的工作，這將會是棒球生涯最印象深刻的一場比賽。」
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