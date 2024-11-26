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日籍投手菊池雄星本季表現亮眼，近日傳出獲天使3年6300萬美元（約20.4億新台幣）網羅將前進洛杉磯，美國媒體分析天使簽約的背後動機，並直言天使在擁有大谷翔平時未能晉級季後賽，但菊池可能是那個解決黑暗時代的王牌。菊池雄星在2017年效力日西武獅時拿下日職勝投和防禦率雙冠王，2019年轉戰大聯盟，先後效力水手、藍鳥和太空人，特別是今年季中轉戰太空人後，表現回神，10場先發拿下5勝1敗，防禦率2.70，整季32場先發收穫9勝10敗，防禦率4.05。MLB官方報導指出，菊池雄星在轉戰太空人後得到顯著的進步，原因是他提高了滑球使用頻率，與其他速球形成互補。而天使本季僅一位投手拿到2位數勝投，天使希望簽下穩定的左投來強化輪值，菊池雄星在太空人的好表現吸引天使隊出手。天使本季失去大谷翔平後墜入地獄，本季僅63勝99敗，創隊史最差，且連10年未能挺進季後賽，季後開始積極招兵買馬，MLB官方報導認為，「菊池可以迅速成為球隊的王牌，為天使擺脫99敗做出貢獻。」其他美媒也認為他能減輕陣中年輕先發的壓力。此外，MLB官方報導進一步指出，「天使之所以仍擁有如此多的日本球迷，是因為大谷在此效力了6年，而簽下菊池的目的也是為了擴大日本球迷和廣告市場。」並相信菊池做為天使隊的「王牌候選」，也承載球隊從黑暗時代翻身的希望。