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隨著第3屆世界棒球12強賽由中華隊捧起冠軍，下一個國際棒球大賽就是2026年世界棒球經典賽，其中資格賽將在明年3月正式開打，大聯盟副主席Michael Hill在近日接受《產經體育》受訪時透露，「經典賽將會採用大聯盟的新規定，已經與世界棒球經典賽組織委員會（WBCI）提出改革方案。」副主席Michael Hill說道：「期盼經典賽與大聯盟的規則統一，包括引進投球計時器、壘包加大、壘上牽制次數等規定，目前已經與世界棒球經典賽組織委員會（WBCI）提出改革方案，期盼在2年後經典賽採用新制度。」大聯盟近年為了增加比賽的速度與減少球員在比賽中受傷，增加了不少新規定，去年將壘包擴大為18英吋（45.7公分），使得壘間距離縮短4.5英吋（11.5公分），在牽制次數方面，投手在單ㄧ打席中，最多只能牽制2次，第3次牽制若無法使跑者出局，將會被判投手犯規。其中在壘包縮短的情況會讓有速度的選手更加吃香，舉例：本季大谷翔平單季跑出59次盜壘，就有專家分析，本季因為壘包間距縮短，讓選手在挑戰盜壘時更加吃香，大谷翔平因此也是此新規的受益者。值得一提，中華隊將在休息3個月後，備戰明年2月的經典賽資格賽，將與西班牙、尼加拉瓜、南非同組，賽制採循環賽的形式，分組第一將直接晉級2026年經典賽會內賽，第2與第3則是得再打1場，贏者將獲得會內賽門票。