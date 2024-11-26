台北市內湖區瑞光路、聯發科技公司前25日上午發生情殺案，52歲的宿姓男子不滿48歲蔡姓女友提分手，掏出隨身攜帶的折疊刀朝蔡女右胸、左腹及手臂狂刺，之後往自己胸口自殘刺1刀，蔡女被送醫急救一度恢復生命跡象，不過仍在晚間7時宣告不治。警方逮捕宿男並戒護至出院後，依殺人罪嫌解送士林地檢署偵辦，地檢署業於25日23時許聲請羈押中。
蔡女與宿男25日上午近10時相約瑞光路見面，2人於人行道交談1個多小時後，宿男竟出隨身攜帶的折疊刀，朝蔡女右胸、左腹及手臂狂刺，蔡女倒臥血泊中，宿男行凶後往自己胸口自殘刺1刀，將彈簧刀丟棄在地，站在人行道抽菸，被員警壓制。蔡女送醫搶救一度恢復呼吸心跳，最終仍於晚間7時宣告不治；宿男左胸穿刺傷，無生命危險，自願出院。
據悉，蔡女已婚並與宿男短暫交往，豈料交往期間發現宿男有暴力傾向，2人於去年7月間在租屋處談判，宿男動手拉扯毆傷女友，又砸毀女友手機；同年9月間，他又因情緒失控，抓女友頭髮撞牆，更出腳狠踹女方下腹部，並動手掐住女方險些造成窒息。而宿男還慣用言語辱罵，像是狠嗆「斷你手腳讓你無法走路」、「比妓女還不如」等。
警方25日晚間逮捕宿男並戒護至出院後，依殺人罪嫌解送士林地檢署偵辦，地檢署業於25日23時許聲請羈押中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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