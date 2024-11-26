我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市內湖區瑞光路、聯發科技公司前25日上午發生情殺案，52歲的宿姓男子不滿48歲蔡姓女友提分手，掏出隨身攜帶的折疊刀朝蔡女右胸、左腹及手臂狂刺，之後往自己胸口自殘刺1刀，蔡女被送醫急救一度恢復生命跡象，不過仍在晚間7時宣告不治。警方逮捕宿男並戒護至出院後，依殺人罪嫌解送士林地檢署偵辦，地檢署業於25日23時許聲請羈押中。蔡女與宿男25日上午近10時相約瑞光路見面，2人於人行道交談1個多小時後，宿男竟出隨身攜帶的折疊刀，朝蔡女右胸、左腹及手臂狂刺，蔡女倒臥血泊中，宿男行凶後往自己胸口自殘刺1刀，將彈簧刀丟棄在地，站在人行道抽菸，被員警壓制。蔡女送醫搶救一度恢復呼吸心跳，最終仍於晚間7時宣告不治；宿男左胸穿刺傷，無生命危險，自願出院。據悉，蔡女已婚並與宿男短暫交往，豈料交往期間發現宿男有暴力傾向，2人於去年7月間在租屋處談判，宿男動手拉扯毆傷女友，又砸毀女友手機；同年9月間，他又因情緒失控，抓女友頭髮撞牆，更出腳狠踹女方下腹部，並動手掐住女方險些造成窒息。而宿男還慣用言語辱罵，像是狠嗆「斷你手腳讓你無法走路」、「比妓女還不如」等。警方25日晚間逮捕宿男並戒護至出院後，依殺人罪嫌解送士林地檢署偵辦，地檢署業於25日23時許聲請羈押中。