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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺機器人，繼先前高喊「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」，並首度將無人機列為「有望大規模生產的機器人」之一。此話一出，激勵今（26）日台股相關機器人概念股逆勢走高。黃仁勳23日獲頒香港科技大學工程榮譽博士學位，並與香港科技大學校董會主席沈向洋進行對談，暢談AI變革與前景展望，對談全文25日曝光，讓外界進一步洞悉「AI教父」最新產業趨勢看法。黃仁勳表示，過去十年裡，運算能提升了100萬倍。輝達貢獻在於將運算的邊際成本降低了同樣的幅度。如果生活中所依賴的事物，如電力或其他任何選擇，當它的成本降低了100萬倍時，為習慣將會發生根本性的變化。受惠於生成式AI，資訊得以在不同模式、不同領域間自由轉換，解決跨學科的問題。產業將見證了全球範圍內創業公司如雨後春筍般湧現，這些創業公司結合了這些不同的模型與能力，展現出無限可能。黃仁勳認為，汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，且幾乎僅限於這三種，歷史上出現過的其他類型機器人，都很難實現大規模量產，大規模生產才能驅動技術飛輪效應，生產出更優秀的產品。黃仁勳說明，汽車在過去150到200年間建造一個適應汽車的世界，其次為無人機，因為天空幾乎沒有限制，而產量最大的將是人形機器人，因為人類為自己建構了一個世界。黃仁勳的言論一出，激勵資金再度簇擁機器人概念股，大拓-KY、穎漢亮燈漲停，雷虎上漲逾6%，全球傳動上漲逾5%，東台上漲逾4%，羅昇上漲逾3%。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺機器人，繼先前高喊「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」，並首度將無人機列為「有望大規模生產的機器人」之一。此話一出，激勵今（26）日台股相關機器人概念股逆勢走高。黃仁勳23日獲頒香港科技大學工程榮譽博士學位，並與香港科技大學校董會主席沈向洋進行對談，暢談AI變革與前景展望，對談全文25日曝光，讓外界進一步洞悉「AI教父」最新產業趨勢看法。黃仁勳表示，過去十年裡，運算能提升了100萬倍。輝達貢獻在於將運算的邊際成本降低了同樣的幅度。如果生活中所依賴的事物，如電力或其他任何選擇，當它的成本降低了100萬倍時，為習慣將會發生根本性的變化。受惠於生成式AI，資訊得以在不同模式、不同領域間自由轉換，解決跨學科的問題。產業將見證了全球範圍內創業公司如雨後春筍般湧現，這些創業公司結合了這些不同的模型與能力，展現出無限可能。黃仁勳認為，汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，且幾乎僅限於這三種，歷史上出現過的其他類型機器人，都很難實現大規模量產，大規模生產才能驅動技術飛輪效應，生產出更優秀的產品。黃仁勳說明，汽車在過去150到200年間建造一個適應汽車的世界，其次為無人機，因為天空幾乎沒有限制，而產量最大的將是人形機器人，因為人類為自己建構了一個世界。黃仁勳的言論一出，激勵資金再度簇擁機器人概念股，大拓-KY、穎漢亮燈漲停，雷虎上漲逾6%，全球傳動上漲逾5%，東台上漲逾4%，羅昇上漲逾3%。