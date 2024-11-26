2024年世界12強棒球賽，中華隊以驚人的表現擊敗日本隊奪冠，終結日本隊在國際賽場27連勝，創下台灣棒球史上的新紀錄。然而榮耀背後，不僅有場上球員的英勇奮戰，更有情蒐團隊這群無名英雄的辛勤努力，他們的智慧和專業是中華隊成功的重要基石。
中華隊的情蒐團隊陣容空前強大，由24位成員組成，包括知名的棒球教練、前國手以及資深棒球分析師。他們的分工精細，針對每位對手選手的習性、投手球路、打者喜好等進行深入分析，為教練團與球員提供了精準的戰術建議。
豪華24人陣容：全面情蒐助力奪冠
本次12強中華隊情蒐團隊包括，陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵等人。
這支龐大的情蒐團隊，分工涵蓋了捕手、投手、打者各層面，甚至細緻到對下勾球投手或特定打者喜好的研究。透過他們的數據分析，讓教練團與球員在比賽中得以針對性地制定策略並成功執行。
數據背後的致勝關鍵
情蒐團隊的努力，讓中華隊在每一場比賽中都有針對性的戰術部署。對陣韓國隊時，團隊針對下勾投手高永表的球路特性提出精準建議，指出他在滿球數時傾向投變化球的弱點，結果球員成功狙擊，敲出關鍵全壘打。對日本隊的冠軍戰中，情蒐團隊則揭示了王牌投手戶鄉翔征的配球模式，幫助陳傑憲成功預判速球，轟出致勝三分砲。
賽後，捕手林家正表示：「我的配球策略完全依賴情蒐團隊提供的資料。他們讓我們對每位對手的弱點瞭若指掌，這是我們能制勝的關鍵。」
幕後英雄的默默奉獻
情蒐並非單純的數據工作，而是一場智慧與耐心的長期戰。他們在賽前熬夜分析影片，細緻拆解每位對手的特點，在比賽中即時調整策略，這樣的努力讓中華隊在世界舞台上展現出更強的競爭力。
團隊核心人物陳瑞昌，領導整個情蒐作業，協助教練團完成戰術部署；林瀚則專注於投手分析，精準預測對手的出手策略；而吳昇峰憑藉自身投手經驗，為投手群提供專業建議。他們每一位都在自己的崗位上發揮關鍵作用。
勝利榮耀屬於全體台灣棒球人
這次中華隊的成功，展現的不僅是球員與教練的努力，更是整個棒球生態系統的力量。這些幕後英雄用他們的智慧與付出，讓中華隊不僅在場上擊敗了對手，也在國際舞台上展現了台灣棒球的高度。
中華隊奪冠，情蒐團隊功不可沒。他們的努力不僅為比賽帶來了勝利，也為台灣棒球帶來了更高的榮耀與尊重。他們是中華隊背後的無名功臣，是台灣棒球的真正英雄。
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豪華24人陣容：全面情蒐助力奪冠
本次12強中華隊情蒐團隊包括，陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵等人。
這支龐大的情蒐團隊，分工涵蓋了捕手、投手、打者各層面，甚至細緻到對下勾球投手或特定打者喜好的研究。透過他們的數據分析，讓教練團與球員在比賽中得以針對性地制定策略並成功執行。
數據背後的致勝關鍵
情蒐團隊的努力，讓中華隊在每一場比賽中都有針對性的戰術部署。對陣韓國隊時，團隊針對下勾投手高永表的球路特性提出精準建議，指出他在滿球數時傾向投變化球的弱點，結果球員成功狙擊，敲出關鍵全壘打。對日本隊的冠軍戰中，情蒐團隊則揭示了王牌投手戶鄉翔征的配球模式，幫助陳傑憲成功預判速球，轟出致勝三分砲。
賽後，捕手林家正表示：「我的配球策略完全依賴情蒐團隊提供的資料。他們讓我們對每位對手的弱點瞭若指掌，這是我們能制勝的關鍵。」
幕後英雄的默默奉獻
情蒐並非單純的數據工作，而是一場智慧與耐心的長期戰。他們在賽前熬夜分析影片，細緻拆解每位對手的特點，在比賽中即時調整策略，這樣的努力讓中華隊在世界舞台上展現出更強的競爭力。
團隊核心人物陳瑞昌，領導整個情蒐作業，協助教練團完成戰術部署；林瀚則專注於投手分析，精準預測對手的出手策略；而吳昇峰憑藉自身投手經驗，為投手群提供專業建議。他們每一位都在自己的崗位上發揮關鍵作用。
勝利榮耀屬於全體台灣棒球人
這次中華隊的成功，展現的不僅是球員與教練的努力，更是整個棒球生態系統的力量。這些幕後英雄用他們的智慧與付出，讓中華隊不僅在場上擊敗了對手，也在國際舞台上展現了台灣棒球的高度。
中華隊奪冠，情蒐團隊功不可沒。他們的努力不僅為比賽帶來了勝利，也為台灣棒球帶來了更高的榮耀與尊重。他們是中華隊背後的無名功臣，是台灣棒球的真正英雄。
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