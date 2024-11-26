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▲世界12強中華隊情蒐陳瑞昌（左）與總教練曾豪駒前。（圖／資料照，中職提供）

▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲台灣隊長陳傑憲在冠軍戰擊出驚天3分砲，幫助中華隊取得勝利，情蒐團隊是幕後功臣。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊奪下冠軍，靠得是整個團隊的努力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024年世界12強棒球賽，中華隊以驚人的表現擊敗日本隊奪冠，終結日本隊在國際賽場27連勝，創下台灣棒球史上的新紀錄。中華隊的情蒐團隊陣容空前強大，由24位成員組成，包括知名的棒球教練、前國手以及資深棒球分析師。他們的分工精細，針對每位對手選手的習性、投手球路、打者喜好等進行深入分析，為教練團與球員提供了精準的戰術建議。本次12強中華隊情蒐團隊包括，陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵等人。這支龐大的情蒐團隊，情蒐團隊的努力，讓中華隊在每一場比賽中都有針對性的戰術部署。對陣韓國隊時，團隊針對下勾投手高永表的球路特性提出精準建議，指出他在滿球數時傾向投變化球的弱點，結果球員成功狙擊，敲出關鍵全壘打。對日本隊的冠軍戰中，情蒐團隊則揭示了王牌投手戶鄉翔征的配球模式，幫助陳傑憲成功預判速球，轟出致勝三分砲。賽後，情蒐並非單純的數據工作，而是一場智慧與耐心的長期戰。他們在賽前熬夜分析影片，細緻拆解每位對手的特點，在比賽中即時調整策略，這樣的努力讓中華隊在世界舞台上展現出更強的競爭力。團隊核心人物陳瑞昌，領導整個情蒐作業，協助教練團完成戰術部署；林瀚則專注於投手分析，精準預測對手的出手策略；而吳昇峰憑藉自身投手經驗，為投手群提供專業建議。他們每一位都在自己的崗位上發揮關鍵作用。這次中華隊的成功，展現的不僅是球員與教練的努力，更是整個棒球生態系統的力量。這些幕後英雄用他們的智慧與付出，讓中華隊不僅在場上擊敗了對手，也在國際舞台上展現了台灣棒球的高度。中華隊奪冠，情蒐團隊功不可沒。他們的努力不僅為比賽帶來了勝利，也為台灣棒球帶來了更高的榮耀與尊重。他們是中華隊背後的無名功臣，是台灣棒球的真正英雄。