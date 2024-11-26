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▲日本隊這次對陣中王牌投手相當有信心，相信他們可以承擔更多輪次的投球，圖為先發投手高橋宏斗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲WBC日本隊總教練栗山英樹，帶領球隊擊敗美國，拿下日本隊賽史第三冠。（圖／美聯社／達志影像）

中華隊這次12強賽情蒐詳細、教練團調度不死板，能夠善用選手特點和天賦，一舉擊敗日本隊奪冠。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球錦標賽以4：0充滿說服力的比數擊敗「侍Japan」日本國家隊，拿下隊史「三大賽」首座世界冠軍，這樣的賽果讓不少人跌碎眼鏡。這一次日本戰力雖年輕，但仍是日職一時之選，絕無「二軍」之說，但最終卻未能像去年WBC世界棒球經典賽那般捧盃，前後兩任「侍Japan」監督栗山英樹和井端弘和之間的調度差異，可能是其原因。從本次12強賽日本隊的調度來看，井端弘和有自己對先發投手的一套使用說明說，而且相當有信心。這9場比賽他是如此安排的：📌第一場對澳洲，井上溫大投5局📌第二場對韓國高橋宏斗和隅田知一郎吃了7局📌第三場對中華隊才木浩人，投了5又2/3局📌第四場對古巴早川隆久投了5又1/3局📌第五場對多明尼加，戶鄉翔征和井上溫大聯手投6局。📌第六場對美國，高橋宏斗和隅田知一郎投了6局📌第七場對委內瑞拉，才木浩仁投5局📌第八場對中華隊，早川隆久和清水達也投5局📌第九場，戶鄉翔征和隅田知一郎投了7局從上列的本屆12強賽日本隊先發投手的使用方式，可以看出井端監督這一次在調度上頗為固定，基本上不是先發投手超過5局，就是雙先發，讓隅田知一郎撐完一些局數，交到勝利組手裡。這自然也和日本隊強大的先發陣容有關，讓井端教練團更有信心的將比賽託付給自家王牌們，但9場看下來也確實有些保守，缺乏變化。小組賽最後一戰對古巴，日本隊受惡劣天氣影響，投手狀態差，險遭古巴翻盤，但井端相信清水達也和藤平尚真讓他們關門，直到最後也沒有推派守護神大勢，引起批評。雖然賽後井端強調是因為尊重日職球團的使用規定，以及選手特性而如此調度，但還是免不了受到外界質疑。而且雖然日本投手群的威名有口皆碑，但若回想去年WBC世界棒球經典賽，栗山英樹手下儘管有大谷翔平、達比修有、今永昇太、佐佐木朗希和山本由伸等大聯盟等級的強投，他也沒有讓這些投手投超過4局，隨時可能視情況開啟牛棚輪替。這當然也和大會及MLB球團的球數限制有關，但整體來說栗山英樹不會僵化、死板的調度，會最大程度地用好手上的菜，而不會被傳統既定印象和觀念所束縛。這一點從他如何教育、養成大谷翔平成為「二刀流」選手，也能看出來。這方面，井端的日本隊看起來就比較照本宣科一些了。如今大聯盟的趨勢是：盡量不要讓一名投手面對到第二或三輪的投球，在尚有壓制力和打者還沒完全熟悉之時，就推上下一名人選上來，在一場比賽就影響很大的國際賽，這樣做更是有其必要性。而以日本隊的投手戰力來說，完全有辦法承擔這樣的車輪戰消耗，這也是外界對於井端監督多所質疑之處。不只是打線，這一次日本隊基本上不調動棒次，牧秀悟打得如此之好，卻一直被固定在第六棒，或許有人會認為，這次小園海斗、辰己涼介、森下翔太等中心打者的發揮都很不錯，日本隊超級循環賽連三戰轟下9分，如此火力是否有換打序的必要？這樣說自然有事後諸葛之嫌，但短期盃賽就是比徵召、比狀態、比誰調整更好，中華隊這一次也是贏在這一點上，曾豪駒、林岳平、王建民、彭政閔、高國輝等人將選手狀態調整到一個頂峰，同時調度明快，不拘泥於傳統想法，相信選手、但也該換就換。冠軍戰，兩隻雄獅交手，實力差距不大，或許就是這一點差別分出了勝負。