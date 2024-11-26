2024年世界棒球12強賽，中華隊勇奪冠軍，但沒想到昨（25）日包機返台時，身穿螢光黃上衣的采盟免稅店幹部亂入，將球員擠到後方變人形看板，誇張舉止被大票網友稱為「黃巾之亂」，稍早采盟緊急將臉書粉專關閉，董事長古素琴也率隊現身道歉，並發布聲明表示已主動和中職聯繫，承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。
🟡采盟免稅店聲明全文
致中華隊全體成員、教練團隊及社會大眾：
我們對昨日於桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失，深表歉意！
在此次接機活動中，本公司未能妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響。我們深切反省向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯的歉意。
我們將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。未來，我們將以更專業、謹慎的態度服務社會。
感謝各界的包容與指正，這將是我們成長的契機。我們會以此為戒，持續改進。
采盟股份有限公司 敬上
回顧本次在機場的「黃巾之亂」，中華隊昨晚包機返台，剛抵國門就被大批熱情球迷、記者包圍，但因動線混亂，台灣隊長陳傑憲在機場又上演「尋妻記」。想不到在合照環節，身穿螢光黃上衣的采盟集團董事長古素琴帶著幹部亂入，直接擠到蕭美琴副總統身旁搶下C位，讓球員、教練從主角瞬間淪為人形看板，畫面相當失控。
對此，采盟臉書粉專被大量不滿的網友灌爆怒轟，「董事長直接帶領全體員工在全國矚目的焦點之下做負面新聞」、「水準好低，竟然還在台灣的國門」、「拉布條蹭拍照還把教練球員擠開會不會太扯啊？」還有人直接到Google地圖上將「采盟股份有限公司」加註上「黃巾之亂」，稍早接近9時，采盟也被發現緊急關閉臉書粉絲團，目前已搜尋不到。
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致中華隊全體成員、教練團隊及社會大眾：
我們對昨日於桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失，深表歉意！
在此次接機活動中，本公司未能妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響。我們深切反省向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯的歉意。
我們將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。未來，我們將以更專業、謹慎的態度服務社會。
感謝各界的包容與指正，這將是我們成長的契機。我們會以此為戒，持續改進。
采盟股份有限公司 敬上
回顧本次在機場的「黃巾之亂」，中華隊昨晚包機返台，剛抵國門就被大批熱情球迷、記者包圍，但因動線混亂，台灣隊長陳傑憲在機場又上演「尋妻記」。想不到在合照環節，身穿螢光黃上衣的采盟集團董事長古素琴帶著幹部亂入，直接擠到蕭美琴副總統身旁搶下C位，讓球員、教練從主角瞬間淪為人形看板，畫面相當失控。
對此，采盟臉書粉專被大量不滿的網友灌爆怒轟，「董事長直接帶領全體員工在全國矚目的焦點之下做負面新聞」、「水準好低，竟然還在台灣的國門」、「拉布條蹭拍照還把教練球員擠開會不會太扯啊？」還有人直接到Google地圖上將「采盟股份有限公司」加註上「黃巾之亂」，稍早接近9時，采盟也被發現緊急關閉臉書粉絲團，目前已搜尋不到。