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NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》今（26）日邀請副總統蕭美琴聆聽8組青年學子提案，內容涵括課綱教育、行人地獄、數位運用、地方創生跟環境保護議題。蕭美琴笑說，自己讀書時還沒有網路，這是這個世代的最大優勢，並給予學子3點建議，期許他們運用AI、網路等科技優勢，「連結全世界」。副總統蕭美琴今蒞臨《2024國際青浪潮》，她表示，在聽過8組學子報告後，對未來充滿著非常大的信心，「我們社會進步的來源都在於下一代，一定要比這一代還要更好。」蕭美琴指出，這個世代最大的優勢就在於網路，擁有無限量的資訊，但也同時也要注意如何篩選真正有意義、有價值、甚至是真實的資訊，不要被假資訊帶著跑。蕭美琴回憶自己的學生時代感嘆，當時還沒有網路，如果要跟美國的同學聯繫，只能透過寫信郵寄，「來回要兩、三個禮拜」。現在的學子有視訊可以連結全世界，「這個連結會讓我們接觸到不同的資訊之外，同時可以養成我們更高度的、面對這個世界各種挑戰的自信。」蕭美琴並盛讚獲獎同學們都非常認真、有創意與革新能力，能夠找出問題的解決方案，同時分享自己的心境：「即便是到我這個年紀，還是每一天都在學習。人外有人，天外有天。」她建議，學生們可利用AI、網路跟全世界連結，激勵自己找到新的解決方案，也期許大家學習到一個重要的精神，就是「沒有一個解決方案是一步就可以到位成功的」。過程中可能會有很多挫折、失敗。但是我們可以從別人的經驗和挫折當中，學習如何更快速的跨越障礙。「有你們在，台灣一定會繼續進步！」