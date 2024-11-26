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▲為加深友誼，林智鴻致贈象徵台灣情誼的總統賴清德、副總統蕭美琴就職紀念高粱酒給眾議員Paul Evans與州務卿Tobias Read，並邀請他們訪問高雄。(圖／市議員林智鴻辦公室提供)

高雄市議員暨高雄市議會國民外交促進會會長林智鴻與內政部警政署、內政部消防署、高雄市消防局、高雄市紅十字會救災志工大隊、壯闊台灣等團隊於美西時間（25）日拜訪美國奧勒岡州眾議院，會見州眾議員Paul Evans與新任州務卿Tobias Read，推動高雄、奧勒岡雙邊交流，並分享台灣棒球隊奪下世界棒球12強賽冠軍喜訊。兩位美方代表為台灣喝采，並鼓勵台灣以「台灣」名字走向世界。在會談中，林智鴻提到，這次台灣隊打破日本27場不敗紀錄並奪下隊史首冠，展現了台灣在國際體壇上的實力。也認為，台灣棒球隊奪冠不僅是體育的勝利，也展現台灣的國際競爭力。林智鴻期盼，透過此行推動高雄與奧勒岡的合作，進一步提升台灣的國際能見度，讓「台灣」的名字響徹世界。為加深友誼，林智鴻致贈象徵台灣情誼的總統賴清德、副總統蕭美琴就職紀念高粱酒給Paul Evans與Tobias Read，並邀請他們訪問高雄，親身感受城市魅力與文化。他表示，此次訪美的目的在於深化高雄與奧勒岡州在經貿、教育、防災與城市韌性建設等領域的合作，期待未來雙方能拓展更多元的交流與機會。眾議員Paul Evans首先恭喜台灣打敗強敵日本，獲得世界12強棒球賽的冠軍，感謝透過這次的參訪將所有台灣專精在防救災領域的專家都聚集在奧勒岡州，彼此學習成長，分享如何解決問題的方法，透過事前的減災預防整備，讓我們可以擁有更安全的生活。Paul Evans非常期待能夠有更多更多的交流，讓台灣與奧勒岡州雙方的關係可以更加緊密。也相信最重要的是，每個人都需要被正名，對他來說，台灣就是台灣，有他自己的文化及傳統。新任奧勒岡州務卿Tobias Read也祝福台灣贏得棒球世界盃冠軍，非常重要的是，他們會為台灣正名，這樣大家才不會有所混淆，他們非常興奮大家來奧勒岡建立長久的合作夥伴關係，他們同樣感到非常重要的是，災害防救緊急應變管理並進一步擴展到經貿合作。