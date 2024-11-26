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▲昨日中華隊搭機返台，陳傑憲（左）老婆綺綺（右）本來也在隊伍之中，後來被人流沖散，讓陳傑憲一度在機場心急找老婆。（圖／記者李政龍攝）

▲2000年後出生，目前已婚的中華隊年輕棒球員包含戴培峰（左起）、曾頌恩、張政禹、江坤宇、林昱珉。（圖／翻攝自球員IG）

▲原PO一查發現很多年輕的中華隊球員都已經結婚了，讓他超級震驚。（圖／翻攝自Dcard）

世界棒球12強賽中華隊奪冠，締造歷史佳績，「台灣隊長」陳傑憲功不可沒，他賽後在球場、機場「找老婆」的搞笑畫面也備受討論。不少人大讚陳傑憲愛家，更有球迷特地去查詢中華隊名單，發現這次一堆2000年後出生的球員都已經是「人夫」了，早就成家立業，讓球迷震驚直呼：「棒球員都這麼早結婚的嗎？」相關貼文也掀起粉絲討論。有網友在Dcard發文，問大家：「棒球員都這麼早結婚的嗎？」他說自己身為一日球迷，本來對球員不是很了解，後來一查才發現，很多球員都是2000年才出生的新人，等於今年也才24歲，但好幾個都已經結婚甚至有小孩了。該名網友整理名單，這屆已婚的年輕球員包含戴培峰、曾頌恩、張政禹、江坤宇、林昱珉，其他球員也幾乎都有固定交往的對象。這情況讓原PO震驚地說：「我也2000年出生，覺得自己還在享受青春的階段，完全沒有想結婚成家的想法，是棒球員都這麼早熟的嗎？還是我太幼稚，有沒有人跟我一樣被他們驚訝到啊」。貼文曝光球迷看了也紛紛留言討論，「你完全講出我心聲，我和我同溫層年紀都跟他們差不多，大家都還在唸書，也幾乎都單身」、「有實力的球員月薪至少50萬以上，結婚生子對他們來說不是很大的負擔」、「最讓我震驚的還是玉米（林昱珉），21歲居然已經結婚有小孩了」。有網友認為棒球員早婚應該跟經濟水平有關，收入穩定所以進一步成家也在情理中，「一般來說普通人會比較晚結婚，因為經濟問題 你去看看他們薪水就知道，不用加獎金就已經非常可觀，個人覺得如果我經濟沒有問題，也是想要早一點就結婚」、「他們打得好的很早薪水就上去了，結婚生子對他們經濟壓力上是可以負荷，如果本人有意願，要結婚真的不是難事，條件都算好啊」。