我是廣告 請繼續往下閱讀

活動日期：即日起 至2024年12月1日 活動內容：即日起至11月27日，Rakuten Monkeys Shop 全館商品68折。即日起至12月1日，冠軍預購商品全面8折，滿 2000元即可參加抽獎，獎項包含球員徽章組、簽名球等好禮。 活動網址: https://www.rakuten.com.tw/shop/monkeyshop/

活動日期：2024年11月27日 至11月29日 活動內容：

輸入優惠券碼【WBSCTWNO1】事先領取！

11/27 中午12:00立即預訂！

無最低消費、先訂先贏、需完成訂單方視為有效優惠！ 預訂時間：2024/11/27 12:00~11/30 00:00 優惠住宿至2025/6/30



2024年11月24日，台灣中華隊在第3屆世界12強棒球賽冠軍戰中以4：0擊敗日本隊，創造歷史，勇奪冠軍。為慶祝這一歷史性時刻，台灣樂天集團自11月26日起舉辦一系列慶祝活動，提供多項購物及刷卡優惠回饋粉絲，邀請球迷們一同歡慶中華隊奪冠喜悅。台灣樂天集團為慶祝2024中華隊奪下歷史性首座冠軍，「樂天桃猿棒球隊」祭出全館68折、「樂天市場」聯合十大品牌點數超高回饋、「樂天Kobo」消費滿240元送66點、「樂天信用卡」刷卡回饋高達5%、「樂天旅遊」發放高達千元住宿金，總共5家來自樂天生態圈的服務推出優惠活動。2024年台灣英雄奪冠樂天生態圈優惠活動：1.樂天桃猿棒球隊最殺折扣! Monkeys Shop全館68折，冠軍預購商品全面8折、加碼抽好禮2. 樂天市場樂天市場點數回饋最高12%無上限、指定專區限時1折起、熱門商品買一送一3. 樂天信用卡狂推樂虎卡友享日本實體消費5%回饋，樂天JCB卡新戶首刷滿999元贈日本5天免費WiFi4. 樂天Kobo全站購書單筆滿240元送66點樂天點數 加碼再抽簽名球樂天市場全館購機滿2024元送666點樂天點數，樂天市場APP結帳再享10%樂天點數回饋5. 樂天旅遊日本旅遊職人，狂撒100張 1,000元日本住宿金，先訂先贏