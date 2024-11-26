勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職。謝宜容遭爆最大靠山是勞動部前部長許銘春，資深媒體人黃揚明爆料，許銘春10月底參訪高雄永安「蘇班長安心漁場」，現任的勞動部勞發署高屏澎東分署（簡稱高分署）的分署長郭耿華竟在場，為什麼分署長要與前長官一起參加活動？
黃揚明說，「蘇班長安心漁場」是勞動部多元培力計畫單位，郭耿華身為公務員，適合出席這類已宣布參選角逐特定直轄市市長的前長官的活動嗎？這樣算不算公私不分？
黃揚明說，根據勞發署高分署官網資料，郭耿華歷任高雄市政府勞工局三科股長、就業安全科科長、專門委員及訓練就業中心副主任，2013年3月曾有一篇報導提及：高雄市政府提出的「移居津貼」專案創意構想，並不是來自高雄市長陳菊，而是由勞工局的就業安全科長郭耿華所發想。真巧，又是曾在陳菊擔任市長的高雄市政府工作。
黃揚明酸，許銘春都卸任部長5個多月了，以參選人身分在地方走動，分署長都還得親自接待，由此可見，她的人緣真的很受肯定。
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黃揚明說，根據勞發署高分署官網資料，郭耿華歷任高雄市政府勞工局三科股長、就業安全科科長、專門委員及訓練就業中心副主任，2013年3月曾有一篇報導提及：高雄市政府提出的「移居津貼」專案創意構想，並不是來自高雄市長陳菊，而是由勞工局的就業安全科長郭耿華所發想。真巧，又是曾在陳菊擔任市長的高雄市政府工作。
黃揚明酸，許銘春都卸任部長5個多月了，以參選人身分在地方走動，分署長都還得親自接待，由此可見，她的人緣真的很受肯定。