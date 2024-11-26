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▲▼陳傑憲有「中職吳奇隆」、「中職四爺」、「史上顏值最高隊長」、「台灣隊長」等封號。（圖／陳傑憲IG ）

▲視網膜提出將陳傑憲人像印製於新台幣的建言。（圖／視網膜臉書）

▲視網膜為中華隊向政府提出重大政策的建議。（圖／NOWnews資料照）

中華隊在2024世界12強棒球錦標摘下桂冠，粉碎日本國際賽28連勝、12強賽二連霸美夢，寫下台灣百餘年棒球史新頁，28名國手及教練團名留青史，而「台灣隊長」陳傑憲也拿下MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王4項大獎，成績好的驚人。對此，知名網紅視網膜（本名陳子見）向政府提議，新台幣紙鈔可以印上陳傑憲的肖像，吸引破萬人支持。視網膜是哈日族，不過24日看完台日大戰，中華隊奪下冠軍，視網膜在粉專發文寫下：「雖然我非常喜歡日本，但我更喜歡看到台灣奪冠！原來上下一心是這種感覺！」隨後又發文表示：「我提議讓陳傑憲的頭像印在新台幣的千元鈔票上。」短短一句建言，吸引超過7萬人瀏覽、2萬人點讚，大批網友附和視網膜：「至少500（元）可以更新一下」、「附議！又帥又可愛」、「還要換版面+回收舊鈔有點麻煩～個人覺得，乾脆直接創個3000元的新紙鈔來印～500元少棒～3000元職棒」、「贊成」、「我覺得所有面額都可以換新了！把他們都印在鈔票上」、「拿到錢先被帥死！」視網膜補充，換鈔恐怕成為數位金融的重大挑戰，有人建議可以先發行紀念套幣或郵票，供民眾收藏。