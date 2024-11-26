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▲采盟免稅店員工在中華隊出征日本東京前已鬧一波，人海戰術包圍中華隊教練、隊員，將茄芷袋塞進他們手中。（圖／采盟IG）

▲中華隊出征日本東京時，采盟員工已包圍陳傑憲搶合影。（圖／采盟IG）

台灣在2024世界棒球12強賽中，從不被看好到一路過關斬將，最後在冠軍賽中以4比0完封日本奪冠，超狂成績讓全體台灣人驕傲不已。不過，中華隊昨（25）光榮回國，采盟免稅店幹部卻直接亂入搶拍，把球員擠到後方變人行看板引發批評。事實上，采盟早在中華隊出征前就懂蹭，不但硬塞隊員茄芷袋，還包圍合影，教練曾豪駒、王建民表情超無言。采盟成立於1982年，初期從事批發零售、國際品牌代理行銷至機場免稅商店經營，現以「批發」、「百貨零售」及「免稅」三大事業體，直營店櫃遍及全台各大百貨公司、購物中心、桃園國際機場、高雄國際機場、馬祖南竿機場、福澳港及觀光署南竿遊客中心等。昨晚中華隊包機返台，因動線混亂，台灣隊長陳傑憲數度上演「尋妻記」，為護妻兒還一路開道。甚至在合照環節時，采盟董事長古素琴率領一票螢光黃幹部亂入，擠到蕭美琴副總統身旁搶下C位，讓球員、教練從主角瞬間淪為人形看板，引爆批評。災難級的接機被網友轟是「黃巾之亂」，揚言要抵制采盟，采盟臉書粉絲頁已緊急關閉。不過，事實上，早在中華隊出征日本東京時，「黃巾之亂」早已鬧一波，一大群螢光黃采盟員工包圍中華隊教練、隊員，將茄芷袋塞進他們手中。采盟釋出的中華隊出征影片中，穿整套西裝、打領帶的中華隊教練與球員被這群黃衫軍包圍，總教練曾豪駒與牛棚教練王建民十分配合合影，兩人豎起大拇指比讚，維持數秒不動，但表情相當無言。台灣隊長陳傑憲則是掛著招牌笑容。中華隊回國引爆黃巾之亂，大批網友湧進采盟IG留言批評「這麼不尊重人的店，我只能抵制不消費了」、「最高規格被你們弄的跟菜市場一樣真是謝嘍」、「你們真的是夠了，到底有什麼資格蹭廣告」。