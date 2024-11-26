中華隊奪下2024世界棒球12強冠軍，昨（25）日光榮包機回國，采盟免稅店卻趁機亂入大合照，將球員擠到後方變人形看板，遭到球迷炎上，到Google地圖狂刷一星負評。有網友抓包，采盟免稅店是消費球員慣犯，不僅在中華隊前進東京打4強賽就先蹭一波，就連巴黎奧運選手也曾遭遇過，「不只是棒球，上次奧運選手每次回國，每次必這樣搞」，讓全場不滿炸鍋：「機場方可以嚴格管控嗎？」稍早采盟集團也已正式發聲明道歉。
一名PTT網友以「采盟集團是蹭球員消費球員的慣犯」為題發文，表示采盟免稅店並非P12及中華隊的贊助商，卻利用機場地理之便，早在中華隊前進東京打4強賽時，就已搶先攔截球員、教練合照，讓他冷嗆：「請問贊助商都沒有你們這麼離譜誇張了，是誰給你們勇氣這樣蹭球員的？」
不少球迷發現，果真不止這次12強賽，今年7月巴黎奧運開打時，采盟集團就已多次在機場與中華隊選手拍大合照，並PO粉專高喊：「采盟與你一起，為勇敢的選手們喝采！」讓網友們紛紛留言怒轟，「巴黎奧運就蹭過了」、「不只是棒球，上次奧運選手每次回國，每次必這樣搞」、「機場方可以嚴格管控嗎」、「黃巾之亂，民不聊生」。
許多球迷怒灌爆采盟免稅店社群，到Google地圖上狂刷一星負評，還有人直接將「采盟股份有限公司」加註上「黃巾之亂」，采盟也緊急關閉臉書粉絲團。稍早采盟發聲明道歉，強調此次接機活動因未能妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響，采盟將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。
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不少球迷發現，果真不止這次12強賽，今年7月巴黎奧運開打時，采盟集團就已多次在機場與中華隊選手拍大合照，並PO粉專高喊：「采盟與你一起，為勇敢的選手們喝采！」讓網友們紛紛留言怒轟，「巴黎奧運就蹭過了」、「不只是棒球，上次奧運選手每次回國，每次必這樣搞」、「機場方可以嚴格管控嗎」、「黃巾之亂，民不聊生」。
許多球迷怒灌爆采盟免稅店社群，到Google地圖上狂刷一星負評，還有人直接將「采盟股份有限公司」加註上「黃巾之亂」，采盟也緊急關閉臉書粉絲團。稍早采盟發聲明道歉，強調此次接機活動因未能妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響，采盟將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。
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