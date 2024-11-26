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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，總統賴清德也多次道歉。不過前立委郭正亮說，賴清德的目的，就是要讓受害者家屬不好意思出面，「你有看到他鞠躬嗎？你有看到他面帶悲戚嗎？」郭正亮在政論節目《盧秀芳辣晚報》上說，賴清德就是「厲害」的去計算，知道家屬若站出來還會有進一步的發展，所以無論如何要「堵住」，賴清德即使道歉，但也沒有鞠躬，反觀行政院長卓榮泰出面道歉時則是鞠躬，眼神很進入狀態，賴清德卻連這個動作都沒有。郭正亮也提到，謝宜容的2大過免職處分是假的，一定會被推翻，因為《公務人員考績法》的8大罪狀，謝宜容都不符合，但謝宜容最近都曠職，勞動部卻說她是請假，從這樣的回應，就可知道勞動部根本沒有要辦謝宜容。