小園海斗發出和陳傑憲合照！世界12強棒球錦標賽，中華隊寫下台灣歷史里程碑，以4：0擊敗日本隊，不僅奪下成棒史上首座3大國際賽冠軍，更是面對全職業球員日本隊的首勝。本屆賽會表現突出的日本武士隊球星小園海斗，昨（25）日在Instagram上發文祝賀中華隊，並附上和隊長陳傑憲的合照，寫道：「哇，實在是太強、太帥了！」展現運動家風度。
多次偶遇相識 冠軍戰前換球棒
事實上，小園海斗、陳傑憲在冠軍戰開打前，雙方就有交換球棒，引起台、日媒體注意。當時受訪時兩人透露，因為連續在機場和飯店偶遇，所以決定交換球棒做紀念。
效力日職廣島鯉魚隊的小園海斗，本次在世界12強賽表現亮眼，例行賽整季僅有2轟，但在面對美國隊時，卻敲出單場2轟、7打點的怪物數據，幫助日本隊奪下複賽關鍵一勝。而獲選為賽會MVP的陳傑憲，繳出6成25打擊率，並且在韓國戰、冠軍戰都有開轟，兩人相識可以說是英雄惜英雄。
日本隊雖然27連勝遭到斬斷，但小園海斗也展現運動家精神，昨（26）日在Instagram發出限時動態，是自己和陳傑憲一起豎起大拇指比讚的開心合照，並寫道：「哇，實在是太強、太帥了！」讓人更加期待見到2人未來在國際賽的舞台賽再度相逢的那一天。
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事實上，小園海斗、陳傑憲在冠軍戰開打前，雙方就有交換球棒，引起台、日媒體注意。當時受訪時兩人透露，因為連續在機場和飯店偶遇，所以決定交換球棒做紀念。
效力日職廣島鯉魚隊的小園海斗，本次在世界12強賽表現亮眼，例行賽整季僅有2轟，但在面對美國隊時，卻敲出單場2轟、7打點的怪物數據，幫助日本隊奪下複賽關鍵一勝。而獲選為賽會MVP的陳傑憲，繳出6成25打擊率，並且在韓國戰、冠軍戰都有開轟，兩人相識可以說是英雄惜英雄。
日本隊雖然27連勝遭到斬斷，但小園海斗也展現運動家精神，昨（26）日在Instagram發出限時動態，是自己和陳傑憲一起豎起大拇指比讚的開心合照，並寫道：「哇，實在是太強、太帥了！」讓人更加期待見到2人未來在國際賽的舞台賽再度相逢的那一天。
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