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▲世界棒球12強日本隊二壘手小園海斗，在複賽交手美國時，敲出單場2轟、7打點的恐怖成績。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.15）

▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝）

▲12強賽日本隊球星小園海斗，冠軍戰曾和中華隊陳傑憲交換球棒，賽後也貼出二人合照，大方讚陳傑憲：「太強、太帥了」。（圖／翻攝自小園海斗 IG）

小園海斗發出和陳傑憲合照！世界12強棒球錦標賽，中華隊寫下台灣歷史里程碑，以4：0擊敗日本隊，不僅奪下成棒史上首座3大國際賽冠軍，更是面對全職業球員日本隊的首勝。效力日職廣島鯉魚隊的小園海斗，本次在世界12強賽表現亮眼，例行賽整季僅有2轟，但在面對美國隊時，卻敲出單場2轟、7打點的怪物數據，幫助日本隊奪下複賽關鍵一勝。日本隊雖然27連勝遭到斬斷，但讓人更加期待見到2人未來在國際賽的舞台賽再度相逢的那一天。