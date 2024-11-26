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慶祝中華隊奪得「2024年世界12強棒球錦標賽」世界冠軍，台中市政府環保局寶之林廢棄家具再生中心自11月26日至11月30日推出全館限時五折活動（不含家具健診及代加工服務），歡迎民眾一同共襄盛舉。環保局表示，全球矚目的「2024年世界12強棒球錦標賽」超級循環賽金牌戰由中華隊出戰地主日本隊，中華隊以4:0完勝封王，寫下台灣於此賽事歷史最強紀錄！環保局為分享中華隊奪冠的喜悅，在寶之林廢棄家具再生中心舉辦限時5折優惠活動，此次限時活動，除將購物節活動折扣價格由7折限時調整為5折外，消費滿額贈品活動仍維持辦理。環保局長陳宏益表示，市長盧秀燕上任後積極打造「酷城市、酷運動」，尤其在棒球運動的推廣不遺餘力，成功將棒球精神與市民生活結合。為慶祝中華隊奪冠，環保局舉辦限時5折活動，希望民眾一同參與綠色消費，並為中華隊的奪冠歡呼。環保局補充，寶之林廢棄家具再生中心位於台中市北屯區大坑風景觀光區，周邊道路文心路、北屯路、軍功路、東山路，轉軍福十三路皆可到達；開放時間為每週一、二及四至六上午08:00至17:00，每週三、週日及國定例假日休息。