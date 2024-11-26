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夏洛特黃蜂今在主場交手奧蘭多魔術，雖然黃蜂「球弟」轟進全場最高的44分，但在末節遭到魔術打出37:22攻勢慘遭逆轉，終場就以84:95不敵魔術。本場LaMelo Ball全場投進4記三分球，其中在次節時投進1顆三分球，讓他生涯三分總數來到600記，成為NBA史上第2快達成此壯舉的球員，史上最快為邁阿密熱火Duncan Robinson的184場。黃蜂本季飽受傷兵所苦，目前戰績為6勝11敗、排名東區第12名，本場比賽僅靠著Ball與鋒線Brandon Miller撐場，兩人合計砍近全隊84分中的64分，得分佔比為76％。此外Ball可說是十分悲情，上一場砍進50分、5籃板、10助攻的表現，依舊無法帶領球隊獲勝。本賽季至今，Ball已經有11場比賽單場至少拿下30分，是本季聯盟最多，排名第2的為密爾瓦基公鹿的「字母哥」Giannis Antetokounmpo（10次），Ball更有望在本季成為自1961年Oscar Robertson後，賽季場均得分30+的最年輕後衛（Ball現年23歲）。談到近期3場比賽共砍進129分，Ball說道：「我只是做好我的工作，聽從教練團給我的指示，上場只想著幫助球隊，拿出最好的狀態打出最佳表現。」