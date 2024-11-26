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▲王牌投手林昱珉在國際賽證明自己，當年他高中對對手怒吼一事，也被再度拿出來討論。（圖／記者葉政勳攝）

今（26）日《NOWnews》舉辦跨世代論壇「2024國際青浪潮」，邀請羽球金牌國手李洋來現場對談，在接受現場同學提問時，他舉這次世界棒球12強賽中華隊的王牌投手林昱珉為例，直言自己很欣賞對方在場上的霸氣怒吼，也分享自己對於網路不理性言論的看法。在談到怎麼面對網路上的不理性言論時，李洋提到說最近棒球很火，自己在看臉書時，剛好看到林昱珉高中時期三振對手後霸氣喊聲，卻遭批評一事。因此就用這個當作例子。「當時下面一堆留言要他：『贏了國際賽再來大聲、再來囂張』現在大家都開始翻。」李洋以此回應說，如今網路世代、資訊如此發達的一個時代，所有人都要更謹慎發言。李洋說的那一場球，是4年前林昱珉就讀穀保家商之時，他在黑豹期四強對上興大附農，9局下飆出再見三振後，朝著對手多次怒吼，還瞪著對方，有人認為他這樣做很沒風度，在網路上對其大肆批評。不過當時有主播透露鏡頭下的背景是，興大附農休息室先對林昱珉噴垃圾話，才讓他不爽，在贏球後宣洩情緒。結果這次12強賽林昱珉作為球隊一號先發，扛下韓國和對日本的兩場比賽，並且在冠軍戰主投4局無分，拿出非常精采的表現。他在三振掉日本強打牧秀悟後也曾激情大吼，但這一次就沒有人批評他囂張，反而認為他的舉動相當霸氣。「看那些訊息對我們人生有什麼幫忙嗎？沒有吧？」李洋以前者為例，談到網路上的偏激言論時，稱自己身後有專業團隊和教練，由這些人鞭策自己就足夠了，因此不會太在意那些話，「我會選擇聽取我信任的人的批評，當然在座各位也可以說我今天論壇講得不好，但我可能會選擇去聽我經紀人的說法，看我是哪裡講得不好。」