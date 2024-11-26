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▲竹內涼真攜手町田啓太合作《10DANCE》，此漫畫曾榮獲2019年「這本BL不得了！」的獎項。（圖／町田啓太IG）

Netflix近來宣布將翻拍井上佐藤原作漫畫《10DANCE》，預計將在2025年公開，這部作品描述2位男性舞者在舞蹈世界中熱情激昂的互動，此作甚至曾榮獲2019年「這本BL不得了！」的獎項。現在讓腐女們更為之激動的消息是，這部改編電影將找來2大美男竹內涼真以及町田啓太合演，而這2人近來才前後到台灣會見粉絲，如今又有新作品要合作，讓雙方的粉絲都相當期待。《10DANCE》內容在講述競技舞蹈，2名互相競爭的男性舞者在舞蹈世界中激情、浪漫、競爭和嫉妒碰撞的故事，漫畫發行以來一直獲得相當大的關注，如今翻拍成電影，讓原本的書迷相當興奮。尤其這次找來竹內涼真和町田啓太當雙男主，不少粉絲都十分期待看到竹內涼真飾演天才拉丁舞者鈴木信，在電影內首次挑戰國標舞，和町田啓太飾演的杉木信也互相切磋舞技，並共同挑戰「十項舞蹈錦標賽」（10 DANCE）的過程。《10DANCE》是竹內涼真和町田啓太在8年前的日劇《澄與堇》之後，再度合作的作品，2人將從國標舞的競爭對手，在對決過程慢慢產生情愫，是令不少腐女非常期待的劇情。漫畫原作者也說，原本對於改編非常擔憂，不過和製作組討論後就放心了，尤其電影選擇竹內涼真和町田啓太，他認為這是非常完美的決定，因為精準抓到角色的精髓，現在非常期待這部電影。而《10DANCE》的導演是從執導過《神劍闖江湖》系列的大友啓史，他近來也分享，這部電影是在挑戰他們探索愛的深度和其能力，「當兩個人一起熱情跳舞時，他們變得非常同步，感覺他們一起變得偉大，超越隱藏的情感和激情的界線」，製作方的目標是和竹內涼真及町田啓太一起打造迷人又新奇的舞蹈電影，希望也可以讓觀眾認同。