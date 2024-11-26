我是廣告 請繼續往下閱讀

2024第3屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊拿下隊史12強賽首冠。台中市長盧秀燕宣布，投手陳冠偉設籍台中，是台中的城市英雄，市府將依選手獲得的國光獎章獎金700萬元，加碼發給10%獎金70萬元，並擁有終身免費搭中捷的優惠。其他隊員和教練，享有「2年免費搭」的優惠。運動局透露，陳冠偉的父親是前棒球名將陳威成，目前正在連繫，希望邀父子檔一起到台中頒獎。世界12強賽事中華隊打敗日本隊勇奪冠軍，之前盧秀燕曾宣布，若中華隊能在賽事中獲獎，台中市會加碼發給設籍台中市的選手、教練冠軍70萬、亞軍50萬、季軍30萬元。投手陳冠偉此次出賽5場投5局，運動局代理局長游志祥指出，陳冠偉是台中土生土長培訓出來的人才，小學是軍功國小少棒隊，國中在西苑高中青少棒隊。盧秀燕今（26）日在市政會議宣布，將加碼頒發70萬獎金給陳冠偉，為向世界一等英雄致敬，中華隊教練、球員享有兩年免費搭中捷，台中市籍的陳冠偉是城市英雄，將可終身免費搭中捷。